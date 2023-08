Do zdarzenia z udziałem 18-latka doszło w nocy z 31 lipca na wtorek 1 sierpnia w Gdańsku. Nastolatkowie czekali na pociąg SKM, gdy jeden z nich postanowił wspiąć się na słup sieci trakcyjnej. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu.

Gdańsk. 18-latek wspiął się na słup sieci trakcyjnej. Teraz walczy o życie

Po tym jak nastolatek wspiął się na słup, "został porażony prądem o napięciu 3 tysięcy voltów" - poinformowało Radio Gdańsk. Następnie upadł na ziemię, po czym towarzyszący mu kolega wezwał pogotowie ratunkowe. Według nieoficjalnych informacji życie nastolatka jest zagrożone, rokowania nie są optymistyczne - podało Radio Gdańsk.

Policja prowadzi obecnie postępowanie w sprawie wypadku mężczyzny. - Na miejscu pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policyjny technik, którzy wykonali oględziny, a także sporządzili dokumentację fotograficzną - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, cytowany przez portal trojmiasto.pl.

Gdańsk. Nastolatkowie mogli być pod wpływem alkoholu

Śledczy przekazali, że zabezpieczono monitoring znajdujący się na stacji, trwa również przesłuchiwanie świadków zdarzenia. Z ustaleń Radia Gdańsk wynika, że kolega 18-latka był pod wpływem alkoholu, co może wskazywać na to, że poszkodowany nastolatek w chwili zdarzenia również mógł być nietrzeźwy. Nastolatkowie mieli wcześniej spędzać razem czas w jednym z lokali w Gdańsku, a pociągiem chcieli wspólnie dojechać do centrum Sopotu - podaje rozgłośnia.