W poniedziałek (31 lipca) około godziny 14:20 w oknie życia przy Domu Samotnej Matki w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) rozległ się sygnał alarmowy. Zgodnie z procedurą siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, które opiekują się należącą do Caritasu placówką, sprawdziły powód otwarcia okna, które uruchomiło alarm. Na miejscu znalazły małą dziewczynkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Podczas jednego patrolu dronem 12 wykroczeń zarejestrowała policja ze Szczecina

Koszalin. Noworodek znaleziony w oknie życia

- Kiedy weszłam do pomieszczenia to, ku mojemu zaskoczeniu ze względu na porę dnia, okazało się, że w oknie jest dzieciątko: malusieńka dziewczynka. Oceniłam ją na dwa, najwyżej trzy tygodnie życia - powiedziała siostra Natalia Frączek, kierowniczka DSM cytowana w komunikacie opublikowanym na stronie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Do noworodka natychmiast wezwano pogotowie. Przybyły na miejsce lekarz ocenił stan dziecka jako dobry. Mimo to noworodek został przetransportowany do szpitala na dalsze badania. Wszystkie informacje, włącznie z wynikami przeprowadzonych badań, zostaną przekazane do ośrodka adopcyjnego, w którym rozpoczną się działania skierowane na znalezienie dziecku nowej rodziny. Jak poinformowali przedstawiciele Caritasu, niezbędne było także wezwanie na miejsce policji, w celu dokonania stosownego zgłoszenia. - Ważne jest to, żeby dodać, że rodzice dziecka pozostawiający je w oknie życia nie ponoszą konsekwencji prawnych – podkreśliła siostra Frączek.

Prawie co drugi lód z automatu z bakteriami. Sanepid zamknął 42 proc. przebadanych punktów

Koszalin. To czwartek dziecko pozostawione w oknie życia w tym mieście

Okno życia funkcjonuje w Koszalinie od 17 czerwca 2009 roku. Od 2016 roku pozostawiono w nim łącznie czworo dzieci. Trzy dziewczynki i chłopca. Zanim do sióstr ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej trafił kilkutygodniowy noworodek, ostatnim znalezionym dzieckiem była pozostawiona 14 czerwca 2021 roku w oknie życia malutka dziewczynka. - To pokazuje, jak realizuje się w naszej placówce misja ochrony życia: że działające całą dobę okno życia jest czynne w każdym momencie, dostępne dla każdego, kto potrzebuje z tej formy ochrony życia ludzkiego skorzystać - powiedziała s. Frączek. - My cieszymy się, że dzieciątko jest bezpieczne i z naszej strony chcemy wyrazić szacunek dla rodziców, którzy dali mu szanse, zadbali o jego przyszłość - dodała.