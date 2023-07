We wtorek około godziny 9 rano policja otrzymała zgłoszenie od znajomego pary, który przekazał, że tego dnia pracownicy nie pojawili się w pracy. Mężczyzna zaniepokojony nieobecnością małżeństwa zawiadomił służby. Policjanci, którzy przybyli do mieszkania zlokalizowanego przy ulicy Chmielowieckiej w Opolu, odnaleźli ciała dwóch osób.

Opole. Tajemnicza śmierć małżeństwa. Są pierwsze ustalenia prokuratury

Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Opolu prokuratora Stanisława Bara, w mieszkaniu odkryto ciała kobiety i mężczyzny. Zmarli mieli po 32 lata, byli małżeństwem. Z relacji śledczych wynika, że mężczyzna najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Nie wiadomo co było przyczyną śmierci kobiety. - Ciało mężczyzny zostało ujawnione w takich okolicznościach, które wskazują, że targnął on się na własne życie. Co do okoliczności śmierci kobiety, to tutaj dopiero sekcja zwłok i niewykluczone badania toksykologiczne pozwolą nam określić przyczynę śmierci - przekazał prokurator.

Śledczy wykluczają udział osób trzecich w śmierci małżeństwa

Jak wynika z relacji przekazanej przez serwis nto.pl, na ciałach ofiar nie było widocznych znaków obrażeń, czy urazów. Na miejscu zdarzenia także nie odnaleziono śladów, które mogłyby wskazywać, że do śmierci pary przyczyniły się osoby trzecie. Dodatkowo w mieszkaniu nadal znajdowały się wartościowe przedmioty. Z uwagi na dotychczasowe ustalenia Prokuratura Rejonowa w Opolu przeprowadzi postępowanie pod kątem art. 151, w którym mowa o nakłanianiu do aktu samobójczego lub udzielaniu pomocy przy doprowadzeniu człowieka do targnięcia się na własne życie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.