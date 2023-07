Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło we wtorek (25 lipca) w okolicach godziny 20 na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Wronowy (woj. kujawsko-pomorskie). Przyczyną zdarzenia była najprawdopodobniej awaria ogumienia jednego z pojazdów.

Rodzinna tragedia we Wronowach. Wystrzał opony przyczyną zderzenia z ciężarówką

Jak wstępnie ustalili przybyli na miejsce policjanci, w przedniej osi skrętnej pojazdu ciężarowego marki volvo doszło do wystrzału opony. W konsekwencji kierujący nim 53-latek stracił panowanie nad kierownicą i gwałtownie zjechał naczepą na przeciwległy pas ruchu, którym poruszał się samochód marki ford.



Autem podróżowała trzyosobowa rodzina. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł siedzący za kierownicą 45-latek, a jego żona i córka zostały przewiezione do szpitala w stanie ciężkim. Ofiarami zderzenia są również dwaj mężczyźni jadący busem na pasie bezpośrednio za rodziną. Ich pojazd uderzył przodem w przewracającą się naczepę ciężarówki. Kierowca i pasażer z licznymi obrażeniami zostali przetransportowani do najbliższej placówki medycznej.

Dzień po dniu doszło tu do tragedii. "Proszę, pilnujcie dzieci"

Tragiczny wypadek w kujawsko-pomorskim. Sprawę zderzenia trzech pojazdów bada prokuratura

Łącznie w wypadku uczestniczyły trzy pojazdy i sześć osób. Z powodu zdarzenia droga pozostawała nieprzejezdna przez 10 godzin, a kierowcy zmuszeni byli korzystać z objazdów wyznaczonych przez policję. Czynności związane z zabezpieczaniem, dokumentowaniem i porządkowaniem miejsca tragedii zakończyły się dopiero w środę rano. Śledztwo w sprawie wypadku pod nadzorem prokuratury prowadzą funkcjonariusze ze strzeleńskiego komisariatu policji.