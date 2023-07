Do zdarzenia doszło na drodze gminnej w Dobrzejowicach (woj. kujawsko-pomorskie). Policjanci ustalili, że 38-letni kierowca samochodu osobowego, który najprawdopodobniej poruszał się ze zbyt dużą prędkością, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z jadącą w stronę Łążyna inną osobówką. W wyniku wypadku śmierć poniosła jedna z pasażerek uderzonego pojazdu.

REKLAMA

Zobacz wideo Toruń. Wędkarz przywłaszczył sobie kartę bankomatową, a potem robił zakupy na stacji benzynowej

Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Nie żyje kobieta

Przeprowadzone na miejscu zdarzenia oględziny wykazały, że 67-letnia kobieta, która kierowała uderzoną osobówką, próbowała hamować. Mimo podjętych prób ominięcia czołówki i tak doszło do wypadku. Siła uderzenia była tak duża, że samochód 67-latki praktycznie odbił się od auta 38-letniego kierowcy. W środku oprócz kierującej przebywały także dwie pasażerki - jedna z nich to kobieta w ciąży. Nagranie z wypadku zostało opublikowane w mediach społecznościowych Radia Toruń.

Wszystkie kobiety uczestniczące w wypadku zostały przetransportowane do szpitala. W nocy okazało się, że 69-letnia pasażerka zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Życiu pozostałych kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo. 38-letni sprawca wypadku nie doznał natomiast poważniejszych urazów.

Dzień po dniu doszło tu do tragedii. "Proszę, pilnujcie dzieci"

Mężczyzna prowadził pod wpływem narkotyków

67-letnia kobieta w chwili wypadku była trzeźwa, podobnie jak 38-latek. Jednak nie uśpiło to czujności mundurowych. - Policjanci przeprowadzili także test na obecność substancji odurzającej w jego organizmie, który wskazał, że mógł się znajdować pod jej działaniem - przekazała mł asp. Dominika Bocian, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Najprawdopodobniej mężczyzna był pod wpływem marihuany. 38-letniemu kierowcy pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Nocą na autostradzie A1 stał łoś. Nie żyje kierowca, który w niego wjechał

Z informacji przekazanych przez TVN24 wynika, że w trakcie przesłuchania 38-latek przyznał, że nie pamięta niczego od momentu, kiedy wsiadł do samochodu, aż do chwili gdy doszło do wypadku. Kierowca został zatrzymany. Policjanci odebrali mu prawo do prowadzenia pojazdów. Usłyszał także zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za który grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jeżeli jednak potwierdzone zostanie, że w chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków, wówczas zmieni się klasyfikacja czynu oraz wysokość kary. Za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem narkotyków, 38-latkowi może grozić do 12 lat więzienia.