Pięcioro nastolatków trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło we wtorek w Lesznie (woj. wielkopolskie). 19-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Trwa policyjne dochodzenie.

