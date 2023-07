22 lipca w zielonogórskim Przylepie doszło do pożaru składowiska toksycznych odpadów, o czym informowaliśmy w Gazeta.pl. Jak pisaliśmy, dzień później przekazano, że ogień został opanowany. Jednocześnie wybuchł spór polityczny dotyczący wydarzeń, które miały miejsce w Zielonej Górze. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak mówiła o odpowiedzialności prezydenta miasta Janusza Kubickiego i zapowiedziała złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Do pożaru w Zielonej Górze odnieśli się także m.in. Mateusz Morawiecki oraz Donald Tusk.

Pożar w Przylepie. Marszałek: Prezydent Zielonej Góry nie usunął odpadów mimo postanowienia sądu

Elżbieta Polak poinformowała na Twitterze, że jej decyzja o złożeniu zawiadomienia do prokuratury ma związek z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego. Marszałek województwa lubuskiego stwierdziła, że prezydent Zielonej Góry nie zastosował się do orzeczenia z marca 2020 roku, które nakazywało utylizację odpadów w Przylepie. "W związku z pożarem w Przylepie składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Zielonej Góry. Janusz Kubicki powinien usunąć odpady. Nie zrobił tego mimo postanowienia NSA! Prokuratura powinna sprawdzić, czy nie naraził mieszkańców na utratę zdrowia" - napisała Elżbieta Polak.

Prezydent Janusz Kubicki, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniali, że pożar składowiska odpadów w Przylepie nie doprowadził do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Powoływano się przy tym m.in. na wyniki badań powietrza w rejonie pożaru. Marszałek Polak uważa jednak, że sytuacja w Zielonej Górze może być gorsza, niż wynika to z komunikatów lokalnych władz oraz zapewnień rządu.

- Otrzymuję SMS-y od lekarzy z naszego województwa, że niebezpieczeństwo to jest przed nami. Należy żądać badań. Poprosiłam o opublikowanie tych badań. Dostałam odpowiedź, że nie teraz, nie dzisiaj. Poprosiłam o zlecenie badań w specjalistycznym laboratorium toksykologicznym, o opinię toksykologów. Również odesłano mnie, że to nie miejsce i czas na to. Pytam się więc, kiedy? Żądamy takich badań w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, badań potwierdzonych w laboratorium toksykologicznym - powiedziała Elżbieta Polak cytowana przez portal lubuskie.pl.

Nowe informacje o pożarze w Zielonej Górze. "Doszło do skażenia terenu"

Tusk po pożarze w Zielonej Górze: "Smród pisowskiej korupcji". Morawiecki: Kuglarz z PO - Partii Oszustów

Wydarzenia w Przylepie skomentował Donald Tusk. "Smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. Kaczyński i Sasin na pikniku" - napisał na Twitterze przewodniczący PO, odnosząc się do obecności polityków PiS na pikniku w Stawiskach 23 lipca. Na wpis Tuska zareagował premier Mateusz Morawiecki.

"Obrzydliwe. Kuglarz z PO - Partii Oszustów nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR. Wykorzystają każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem. Państwo polskie od soboty walczy z pożarem i jego skutkami. Dziękuję służbom za wspaniałą pracę, a Polakom za zachowanie spokoju!" - czytamy w twitterowym poście opublikowanym przez premiera.