Zdewastowany grób kilkumiesięcznego dziecka w Łomży i inne pomniki. "Wynaturzenie absolutne"

Poprzewracane pomniki, powyrywane krzyże, rozbite znicze to tylko niektóre skutki nocnego napadu na cmentarz przy ulicy Kopernika w Łomży (woj. podlaskie). W sobotę 22 lipca około godziny 5:10 mieszkańcy miasta zgłosili na policję akt wandalizmu, w wyniku którego zniszczono sześć nagrobków. Straty mogą wynieść nawet ponad 20 tysięcy złotych.

Zniszczone groby na cmentarzu w Łomży. "Wynaturzenie absolutne"

Do zdarzenia miało dojść w nocy z 21 na 22 lipca. Na cmentarzu przy ul. Kopernika doszło do zniszczenia sześciu pomników, w tym pomnika kapłańskiego oraz nagrobka kilkumiesięcznego dziecka. Według relacji lokalnych mediów sprawcy szli od bramy w kierunku kaplicy cmentarnej. Po drodze dewastowali kolejne groby, przewracali płyty, krzyże, rozbijali pomniki oraz znajdujące się na nich znicze. - Wynaturzenie absolutne - mówił cytowany przez serwis 4lomza.pl mężczyzna, który oglądał zniszczenia rodzinnego grobu. - Brak słów. To nie może być człowiek myślący. (…) Najgorszy z możliwych wandalizmów - przyznał.

To nie pierwsze przestępstwo popełnione w rejonie łomżyńskiego cmentarza

Starsza aspirantka Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży przekazała w rozmowie z Radiem Białystok informacje o prowadzonych przez mundurowych działaniach. - Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców, policjanci zabezpieczają nagrania z monitoringów - podkreśliła policjantka. Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez rozgłośnie naprawienie zniszczonych nagrobków może kosztować przeszło 20 tysięcy złotych. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej na tym samym cmentarzu nieznany sprawca lub sprawcy przewrócili figurę Chrystusa. Dodatkowo lokalne media wskazały, że w zlokalizowanej w pobliżu cmentarza kwiaciarni w ubiegłym miesiącu doszło do włamania oraz kradzieży. Nie wiadomo jednak, czy ma to cokolwiek wspólnego ze sprawą.