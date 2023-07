Zgłoszenie o pożarze auta elektrycznego, które było zaparkowane na obrzeżach Wrocławia, wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 3:17 w nocy z soboty na niedzielę 23 lipca. Służby natychmiast udały się na ulicę Kwiatkowskiego, w pobliżu skrzyżowania, gdzie na poboczu znaleziono wspomniany samochód. Na miejscu okazało się, że płonie minivan z napędem elektrycznym marki nissan.

Pożar samochodu elektrycznego we Wrocławiu. Do godziny 9 zużyto aż 12 ton wody

Akcja gaśnicza prowadzona przez strażaków trwa już kila godzin. Jak podaje gazetawroclawska.pl, do godziny 9:30 strażacy do schładzania nagrzanej baterii zużyli już 12 ton wody! Temperatura baterii auta jest non stop monitorowana przez kamerę termowizyjną. Na razie trudno jest oszacować, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Wstępnie ustalono, że może ona potrwać nawet trzy dni.

Strażacy w rozmowie z lokalnym portalem zaznaczają też, że tak naprawdę nie ma opracowanej procedury gaszenia samochodów o napędzie elektrycznym. Strażacy mogą więc jedynie chłodzić obudowę baterii, ale nie same ogniwa. Cała akcja trwa długo, ponieważ temperatura w tego typu samochodach obniża się bardzo powoli.

Uszkodzona bateria z aut elektrycznych może doprowadzić do skażenia środowiska

- Żeby nie zatruć środowiska spływającą wodą, nie możemy doprowadzić do rozszczelnienia baterii. Ile jeszcze będzie trwało schładzanie? Może kilka godzin, a może nawet kilka dni? Znamy przykłady innych podobnych akcji gdzie schładzanie takiej baterii trwało nawet trzy dni - przekazał Gazecie Wrocławskiej dowódca akcji. W sumie go gaszenia pożaru auta rozdysponowano sześć zastępów gaśniczych.

Pożar już wtedy był bardzo rozwinięty. Po ugaszeniu płomieni stwierdzono, że wewnątrz nie znajdują się żadni poszkodowani. Samo auto spłonęło doszczętnie. Obecnie na miejscu pozostają trzy zastępy straży. - Na szczęście nie doszło do rozszczelnienia baterii i na chwilę obecną nie ma zagrożenia ekologicznego - przekazał dyżurny Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach i z jakiego powodu doszło do pożaru. Sprawę tę ma rozwiązać wezwana na miejsce policja.