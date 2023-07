23 lipca przed godziną 10 zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego ws. pożaru w Zielonej Górze. Uczestniczyli w nim m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Ten ostatni powiedział, że "pożar jest opanowany" i "w ciągu kilku godzin powinien być zupełnie zakończony", o czym poinformował portal polsatnews.pl. Do sytuacji w Zielonej Górze odniósł się również prezydent miasta.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemniczy pożar na wrocławskim osiedlu. Drugi raz w tym roku płonął zabytkowy folwark

Prezydent Zielonej Góry o pożarze składowiska odpadów: Najważniejsze jest ustalenie, czy doszło do skażenia

Wojewoda lubuski uspokoił, że pożar w Zielonej Górze nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie tamtejszych mieszkańców. Jednocześnie Władysław Dajczak przekazał, że w okolicy nadal prowadzone są badania wody. - Wskaźniki z urządzeń ciągle potwierdzają, że zdrowie i życie mieszkańców nie są zagrożone. Sanepid prowadzi w tej chwili działania w trzech miejscach: Przylepie, Łężycy i Zielonej Górze, badając wodę, z której korzystają mieszkańcy. Nie ma żadnych przesłanek, że cokolwiek z tą wodą może się dziać - powiedział wojewoda.

Protest przed Allegro. Twierdzą, że spółka ucisza związki zawodowe

Podobny komunikat wygłosił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, o czym pisze Informacyjna Agencja Radiowa. Kubicki stwierdził, że badania jakości powietrza, przeprowadzone w okolicy składowiska odpadów, nie wykazały przekroczenia norm, które zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkańców. Prezydent zapewnił też, że z wyjątkiem Przylepu "można bezpiecznie i bez żadnych ograniczeń przemieszczać się po mieście". Kubicki podkreślił, że obecnie "najważniejsze jest ustalenie, czy doszło do skażenia gleby", więc "sanepid będzie prowadził dodatkowe badania wody, aby monitorować sytuację".

Ws. odpadów w Zielonej Górze apelowano od lat. "Cała tablica Mendelejewa"

Zielona Góra. Minister środowiska o pożarze: Samorządy były świadome, jakie odpady są składowane

Władze Zielonej Góry, w tym prezydent Janusz Kubicki, były krytykowane przez członków lokalnej społeczności za brak należytej reakcji na zagrożenie, jakie przez lata stanowiło składowisko toksycznych odpadów w Przylepie. Kwestię tę podnieśli również politycy. Pisaliśmy, że marszałkini województwa lubuskiego Elżbieta Polak wskazywała zaniechania, jakich jej zdaniem dopuścił się prezydent Zielonej Góry. O odpowiedzialności władz samorządowych mówiła także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- W 2012 roku starosta wydał decyzję pozytywną na składowanie tych odpadów. Od wtedy była znana cała tablica Mendelejewa tego składowiska (...). Jeśli szukamy odpowiedzialności - główny rok to 2012 i pozwolenie na składowanie (...). Samorządy pobierały podatki z takiej działalności, były świadome, jakie odpady są składowane, wydając konkretne decyzje i miały świadomość tego, co w tych substancjach może być. Przede wszystkim to ich odpowiedzialność i nie powinny umywać od tego rąk - stwierdziła minister Moskwa w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii".