Funkcjonowanie hali magazynowej w zielonogórskim Przylepie, gdzie 22 lipca wybuchł pożar, było problemem, na który lokalna społeczność zwracała uwagę już od kilku lat. Decyzję w sprawie usunięcia składowanych tam toksycznych odpadów wydał także Naczelny Sąd Administracyjny. Była radna Zielonej Góry oraz redaktor naczelny "Gazety Lubuskiej" powiedzieli, że wielokrotnie próbowano - jak się okazało bezskutecznie - interweniować w tej sprawie. O zaniechaniach władz miasta wspomniała również marszałek województwa lubuskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemniczy pożar na wrocławskim osiedlu. Drugi raz w tym roku płonął zabytkowy folwark

Zielona Góra. Marszałek woj. lubuskiego o pożarze: Prezydent i wojewoda pudrują kłęby dymu

Marszałkini województwa lubuskiego Elżbieta Polak napisała na Twitterze, że w 2019 roku sąd zobowiązał prezydenta Zielonej Góry do usunięcia toksycznych odpadów. Marszałek skrytykowała przy tym postawę prezydenta Kubickiego oraz wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. "W Przylepie były składowane niebezpieczne, toksyczne odpady. W 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki ma obowiązek niezwłocznie usunąć te odpady. Teraz z wojewodą Władysławem Dajczakiem pudrują te czarne kłęby dymu!" - napisała marszałkini Polak.

Sprawą składowiska odpadów w Przylepie zajmowała się także posłanka Nowej Lewicy, była radna Zielonej Góry i lokalna działaczka Anita Kucharska-Dziedzic. - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził, że są braki w dokumentacji w firmie Avignon, co ona tam naprawdę składuje i nie można było tego do końca ustalić. To były skorodowane beczki, układane jedna na drugie. Jak tam jeździliśmy, to widzieliśmy chore zwierzęta, które się tam kręciły. Ludzie się skarżyli na to, że było im niedobrze. My sami po tym, jak poszliśmy z kamerą w okolice tej hali, to ja wymiotowałam jak kot, więc naprawdę tam śmierdziało i śmierdziało tak, że to rzeczywiście skutkowało u ludzi - powiedziała Kucharska-Dziedzic w rozmowie z TVN24.

Budynek Filharmonii w Szczecinie wyróżniony ważnym tytułem. Jako jedyny w Polsce

Mieszkańcy Zielonej Góry mówili, że składowisko odpadów to zagrożenie, "a dziś ono płonie"

Anita Kucharska-Dziedzic stwierdziła, że w sprawie składowiska opadów w Zielonej Górze "zadziałała zasada 'jakośtobędzizm' i pewne bezhołowie, bez oczywistej troski o zdrowie i życie mieszkańców". Posłanka dodała, że ponieważ władze miasta nie zareagowały odpowiednio na to zagrożenie, "dzisiaj mamy tragedię", jaką jest pożar hali w Przylepie.

Ws. odpadów w Zielonej Górze apelowano od lat. "Cała tablica Mendelejewa"

W podobny sposób sytuację opisał redaktor naczelny "Gazety Lubuskiej" Janusz Życzkowski. - Wiele lat temu byliśmy tam i już wtedy czuć było straszny chemiczny fetor (...). Widzieliśmy zdjęcia zrobione przez strażaków, którzy byli w środku. Ustawiono tam, beczka na beczce, substancje toksyczne, oleje, lakiery itp. Kwestia wiedzy o tym składowisku dotarła do władz Zielonej Góry, gdy miasto dołączyło sołectwo Przylep. To było takie "kukułcze jajo". Wówczas podjęto działania. Zamknięto to składowisko i rozpoczęto szukanie środków na likwidację - relacjonował redaktor Życzkowski na antenie Polsat News.

Janusz Życzkowski powiedział, że mieszkańcy Zielonej Góry byli świadomi zagrożenia, ale działania, które podejmowali, były ignorowane. - Mieszkańcy wielokrotnie kontaktowali się z mediami, próbowali działać w sprawie tej hali. Wiedzieli, że w tle jest zagrożenie z jej strony. A dziś ono płonie. Składowisko było legalne w pierwszych latach swojego działania. Potem wykazano, że nie funkcjonowało prawidłowo. Mieszkańcy mieli prawo czuć się permanentnie zagrożeni - stwierdził Życzkowski.