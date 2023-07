Trwa akcja gaśnicza pod Zieloną Górą. Jak pisaliśmy, w dzielnicy Przylep wybuchł pożar hali, w której składowane były toksyczne substancje. Z ogniem walczy około 60 zastępów straży pożarnej. Rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak opowiedział o aktualnej sytuacji w Przylepie. - Akcja jest pod kontrolą służb. Nie ma ognia, który się rozprzestrzenia, udało się obronić budynki stojące nieopodal - przekazał Arkadiusz Kaniak cytowany za PAP przez portal wnp.pl.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki stwierdził, że "woda jest zbadana i bezpieczna". Dodał jednak, że "jeżeli ktoś ma prywatne studnie, to najlepiej z nich w tej chwili nie korzystać". Do sytuacji w Zielonej Górze odniosła się także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Jestem na miejscu akcji gaśniczej składowiska odpadów niebezpiecznych w Zielonej Górze. Odebrałam meldunek od służb. Na miejscu jest 200 strażaków, 64 wozy. Nie ma ryzyka dalszego rozprzestrzenienia się pożaru. Żadne z ujęć wody nie jest zanieczyszczone. Dotychczasowe pomiary jakości powietrza nie wskazują przekroczeń. Nikt nie został poszkodowany. Służby pracują całą noc. Jutro (w niedzielę) rano sztab kryzysowy" - napisała Anna Moskwa na Twitterze. Posiedzenie sztabu kryzysowego ma rozpocząć się o godzinie 9.

Zielona Góra. Strażacy są gotowi na "długotrwałą" akcję gaśniczą w składowisku odpadów

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Patryk Maruszak przyznał, że akcja gaśnicza pod Zieloną Górą może być bardzo wyczerpująca dla strażaków. - Akcja zapowiada się jako akcja długotrwała, na pewno potrwa wiele godzin. Przygotowujemy się do tego, by następowały roszady zmęczonych ratowników. Nie wszystkie sytuacje są zdiagnozowane, nie wiemy, z czym się możemy spotkać. Prowadzimy działania z użyciem podnośników i drabin, do zachodu słońca pomagały nam samoloty gaśnicze - przekazał Patryk Maruszak.