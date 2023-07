Do zdarzenia doszło w piątek 21 lipca. Około godziny 11:30 służby dostały zgłoszenie, z którego wynikało, że na jeziorze Bujackim w gminie Nidzica w województwie warmińsko-mazurskim przewróciła się łódka. Na pokładzie miały znajdować się dwie osoby.

Jezioro Bujackie. Łódka wywróciła się, a w wodzie wylądowały dwie osoby. 17-latek trzymał się trzcin i krzyczał o pomoc

Na miejsce wysłano policyjny patrol. W międzyczasie do funkcjonariuszy dołączył strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej, który wskazał najkrótszą drogę do jeziora. Dostęp do akwenu był jednak utrudniony, więc część drogi trzeba było pokonać pieszo.

"Słysząc dobiegające dramatyczne nawoływanie o pomoc, policjant wspólnie ze strażakiem weszli do jeziora i po pokonaniu przez bagnisty teren około 30 metrów, na krawędzi szuwarów zauważyli trzymającego się trzcin, będącego w wodzie 17-latka, którego wydostali na brzeg" - przekazała w komunikacie warmińsko-mazurska policja.

Chłopiec przyznał, że pływał łódką ze swoim wujkiem, gdy nagle jednostka się wywróciła i obaj wpadli do wody. Niestety drugi mężczyzna utonął. "Na miejsce dotarły służby ratunkowe i po około dwóch godzinach od otrzymania zgłoszenia, strażacy odnaleźli i wydobyli ciało mężczyzny. To 55-letni mieszkaniec gminy Nidzica, którego życia niestety nie udało się uratować. Teraz policjanci wyjaśniają dokładnie przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - przekazano w oświadczeniu.

Policja o sześciu sposobach bezpiecznego zachowania nad wodą

Na stronie policji udostępniono sześć sposobów na bezpieczne spędzenie wakacji nad wodą. Funkcjonariusze apelują: