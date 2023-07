W czwartek 20 lipca na skrzyżowaniu ul. Majowej i ul. Rzeplińskiej w miejscowości Karwiany (woj. dolnośląskie, powiat wrocławski) doszło do sporu między sąsiadami. Według doniesień Polsat News mężczyźni kłócili się o drzewo rosnące na granicy ich działek. Jeden z nich chciał je ściąć, a drugi twierdził, że należy je zostawić. W pewnym momencie konflikt niebezpiecznie eskalował.

Karwiany. Sąsiedzi kłócili się o drzewo, jeden z nich postrzelił drugiego. Mężczyzna trafił do szpitala

Sąsiedzi kłócili się, aż w pewnym momencie jeden z nich wyciągnął broń. Mieszkańcy usłyszeli huk między godziną 18:30 a 19:00. - Moja kuzynka powiedziała mi, że to nie są takie strzały, jak z wiatrówki. Powiedziała, że to jest dźwięk strzału z pistoletu. Po chwili słyszmy, że na miejsce przyjechała karetka oraz policja - relacjonowała jedna z mieszkanek w rozmowie z Polsat News. Poszkodowany mężczyzna przeżył, ale wymaga leczenia.



Jeden z mieszkańców przekazał, że sąsiad cały czas przebywa w szpitalu ze względu na obrażenia nogi spowodowane postrzałem. Lekarze wstawili mężczyźnie szynę, a sprawca strzelaniny został zatrzymany na trzy miesiące. Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie.

Jak informowaliśmy, do innego konfliktu sąsiedzkiego doszło w listopadzie ubiegłego roku we Wrocławiu. Mieszkańcy osiedla Kowale we Wrocławiu byli niezadowoleni z powodu punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie jednego z bloków. Rodzice dzieci informowali wówczas, że mieszkańcy straszyli dzieci dźwiękami wystrzałów, wyzywali je, a nawet oblewali wodą. Dyrekcja placówki potwierdziła, że takie sytuacje miały miejsce. Więcej informacji o sprawie znajduje się w artykule: Wrocław. Mieszkańcom osiedla nie podoba się przedszkole. Straszą dzieci dźwiękami wystrzałów.