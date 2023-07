Wypadek w Krakowie. Ujawniono wyniki sekcji zwłok. "Fakt": Pasażerowie mieli być pijani

Śledczy badający sprawę wypadku przy moście Dębickim w Krakowie przeprowadzili sekcję zwłok ofiar. "Fakt" dotarł do protokołu, w którym opisano jej wyniki. Według dziennikarzy w momencie wypadku pasażerowie mieli być pijani. Tabloid nie podaje jednak, które laboratorium miało przeprowadzić analizy. Z pytaniem o komentarz w sprawie zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Otrzymaną odpowiedź opublikujemy.

Zgodnie z dokumentem, na który powołują się dziennikarze, Aleksander T., Michał G. oraz Patryk P. byli pijani w trakcie wypadku. Według "Faktu" największą ilość alkoholu śledczy wykryli w organizmie tego ostatniego. "Zawartość alkoholu etylowego we krwi Patryka P. wyniosła 2,3 promila, w moczu 2,6 promila" - przekazano. Poinformowano też, że Michał G. miał mieć 1,3 promila we krwi i 1,6 promila w moczu, a w przypadku Aleksandra T. analogiczne wartości miały wynieść odpowiednio 1,4 promila oraz 1,2 promila.

Informacje na temat stanu trzeźwości Patryka P. są istotne, ponieważ z przekazywanych dotąd informacji wynika, że to on prawdopodobnie kierował pojazdem, gdy doszło do wypadku. Pisaliśmy, że policja zdementowała medialne doniesienie, z których wynikało, że w momencie zdarzenia za kierownicą siedziała inna osoba. "Fakt" zaznaczył, że kwestię wpływu stanu trzeźwości Patryka P. na przebieg wypadek przy moście Dębnickim będzie analizowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Dotychczas prokuratura podała do publicznej wiadomości jedynie wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku w Krakowie, o czym informowaliśmy. Na ich podstawie ustalono, że "przyczyną śmierci mężczyzn były obrażenia wielonarządowe, głównie obejmujące obszar głowy i kręgosłupa".