W Poznaniu doszło do niecodziennej kradzieży. RMF FM przekazało informację, że 17 lipca do przełożonych jednostki wojskowej w Wałczu wpłynęło pismo od jednego z żołnierzy. Mężczyzna informował w nim, że stracił dokumenty. Ponadto żołnierz zamieścił w meldunku wyjaśnienie, w którym poinformował, jak doszło do utraty przepustki osobowej oraz książeczki wojskowej.

Żołnierz stracił dokumenty, złodziejem okazała się mewa. W sieci pojawił się nietypowy meldunek

"Gdy przebywałem w m. Poznań nad jeziorem Maltańskim nadleciała mewa srebrzysta i ukradła mi portfel z wszystkimi dokumentami, oddaliła się w nieznanym kierunku" - brzmiał meldunek żołnierza do dowódcy 100 Batalionu Łączności w Wałczu. Dziennikarze z TVN24 postanowili zweryfikować doniesienia u źródła i otrzymali potwierdzenie, że taka sytuacja rzeczywiście miała mieć miejsce. - Potwierdzam, że taki meldunek, zgodnie z procedurami, do mnie wpłynął - poinformował ppłk Krzysztof Dąbkiewicz, dowódca 100 Batalionu Łączności w rozmowie z TVN24.

Meldunek oprócz do przełożonego trafił również do internetu. Dokument nie jest objęty klauzulą tajności, ale pomimo tego jest prowadzone postępowanie wyjaśniające. Celem jest ustalenie, w jaki sposób wyciekł do sieci.

Mewy pokrzyżowały plany policjantów. Ptaki próbowały ukraść drona

Mewy potrafią pokrzyżować plany nie tylko żołnierzy. Jak informowaliśmy, w kwietniu policjanci ze Szczecina wraz z funkcjonariuszami z Kołobrzegu prowadzili obserwację ruchu drogowego za pomocą drona. W pewnym momencie jednym z urządzeń zainteresowały się mewy. Ptaki utrudniały pracę mundurowych i narażały sprzęt, więc podjęto decyzję o przeniesieniu działań w inne miejsce. Więcej informacji o zdarzeniu znajduje się w artykule: Mewy pokrzyżowały plany policji. Wygoniły funkcjonariuszy z miejsca obserwacji.