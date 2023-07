Wybuch nieszczelnej butli z gazem spowodował pożar w restauracji. 49-latka trafiła do szpitala

Strażacy z powiatu brodnickiego (woj. kujawsko-pomorskie) poinformowali, że wskutek wybuchu butli z gazem doszło do pożaru restauracji we wsi Gorczenica. Pracująca tam 49-latka trafiła z poparzeniami twarzy oraz kończyn górnych i dolnych do szpitala. Dziennikarze ustalili nieoficjalnie, w jaki dokładnie sposób doszło do wybuchu butli.

Gorczenica w pow. brodnickim. Śmigłowiec LPR przetransportował do szpitala ranną w pożarze

Członkowie ochotniczej straży pożarnej z miejscowości Szczuka przekazali, że do interwencji doszło 20 lipca w godzinach porannych. "Dzisiaj o godz 8:30 zostaliśmy zadysponowani do pożaru restauracji 'Zacisze' w Gorczenicy. Na miejsce udaliśmy się zastępem GCBA (pojazd strażacki - red.) w pełnej obsadzie. Na miejscu do naszych zadań należała m.in. pomoc w zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR, który przetransportował osobę poszkodowaną do szpitala" - napisano w poście na Facebooku.

St. kpt. Mariusz Klakus z Powiatowej Straży Pożarnej w Brodnicy powiedział, co strażacy zobaczyli po przyjeździe na miejsce zdarzenia. - Po przyjeździe zastaliśmy zadymienie oraz pożar w budynku restauracji w pomieszczeniu kuchennym. Działania polegały na podaniu prądów gaśniczych, wody, odłączeniu zasilania w energię elektryczną oraz udzieleniu pomocy w ewakuacji osobie poszkodowanej - przekazał Mariusz Klakus cytowany przez tvn24.pl.

Nieoficjalnie: Do pożaru doszło, gdy pracownica restauracji zmieniała nieszczelną butlę z gazem

Dziennikarze ustalili nieoficjalnie, że do wybuchu doszło, gdy 49-letnia pracownica restauracji wymieniała nieszczelną butlę z gazem znajdującą się w pomieszczeniu kuchennym. Kobieta miała poparzenia pierwszego i drugiego stopnia, ale nie straciła przytomności.

- Kobieta była przytomna oraz wydolna krążeniowo i oddechowo. W karetce zabezpieczyliśmy ją hydrożelowymi opatrunkami - powiedział ratownik medyczny Paweł Skarżyński.