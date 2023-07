Zakończyła się zbiórka pieniędzy dla narzeczonej Konrada, który zginął w strzelaninie w Poznaniu (woj. wielkopolskie, powiat poznański). Kobieta widziała tragedię z bliska i zmagała się z hejtem ze strony internautów. Julia zdecydowała, na jaki cel przeznaczy nadwyżkę z celu kwoty, którą udało się uzbierać.

Poznań. Narzeczona Konrada zdecydowała. Julia chce, aby zbiórka pieniędzy zapewniła realizację jeszcze jednego celu

Cel zbiórki zakładał otrzymanie od darczyńców 30 tys. zł na wsparcie terapeutyczne dla kobiety, która straciła ukochanego w strzelaninie w Poznaniu. W ciągu kilku dni dzięki wsparciu 1546 osób cel został przekroczony o ponad 20 tys. zł, co sprawiło, że łącznie zebrano kwotę w wysokości 50 410 zł. Julia podjęła decyzję dotyczącą przeznaczenia nadwyżki.



"Decyzją Julii, nadwyżka ze zbiórki będzie przeznaczona na pokrycie kosztów pochówku Konrada oraz wsparcia terapeutycznego dla jego rodziny. Gdy tylko dojdzie do siebie, Julia postara się wysłać również e-mail dziękujący do darczyńców" - napisała założycielka polskiego oddziału Ladies of Liberty Alliance w mediach społecznościowych.

Zbiórka wywołała pozytywny odbiór i głosy wsparcia płynące od osób z całej Polski. "Dziękujemy za każdą nawet najmniejszą kwotę i pozytywne komentarze. W obliczu tragedii i hejtu, który wylał się na ofiarę, każde słowo wsparcia było i jest na wagę złota. Ten pozytywny odzew napełnia mnie nadzieją, że pozwolimy Julii i jej bliskim uporać się z ciężarem tragedii w atmosferze poszanowania ich prywatności, wraz ze środkami finansowymi, które odciążą ich na długie lata" - napisali założyciele zbiórki.

Strzelanina w Poznaniu. Po śmierci Konrada założono zbiórkę pieniędzy dla jego narzeczonej Julii

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, zbiórka została założona za zgodą narzeczonej Konrada. Pieniądze były pozyskiwane na wsparcie terapeutyczne, w które wchodzą wizyty, terapia oraz zakup przepisanych leków. Cierpienie kobiety nie skończyło się na tragedii, której doświadczyła 16 lipca w Poznaniu - wówczas strzelanina w Poznaniu zabrała jej narzeczonego Konrada Domagałę. Julia krótko po tym wydarzeniu stała się obiektem nienawiści ze strony internautów. "Julia spotkała się z falą hejtu, pomówień, obrzydliwych komentarzy i wiadomości zrzucających na nią winę" - informował wówczas polski oddział Ladies of Liberty Alliance w zbiórce na stronie Pomagam.pl.