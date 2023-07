Do nietypowej akcji służb doszło w poniedziałek 17 lipca. Około godziny 15:00 Straż Miejska w Gdyni (woj. pomorskie) otrzymała zgłoszenie o ogromnym pająku chodzącym po ścianie budynku przy ul. Bema naprzeciwko Urzędu Miasta. Na miejsce dojechały dwa zastępy straży pożarnej i ośmiu ratowników, w tym pracownik ekopatrolu Straży Miejskiej. O akcji poinformował portal gdynia.pl.

Gdynia. Pająk chodził po ścianie kamienicy. Akcja służb zakończyła się niepowodzeniem

Pająk wyszedł przez uchylone okno jednego z mieszkań w kamienicy w Gdyni i wspinał się wzdłuż niego, aż doszedł do rynny, gdzie postanowił wejść, aby się ukryć. Kiedy wyszedł, wzbudził zainteresowanie okolicznych ptaków. Zwierzę przywarło do ściany na cokole budynku, co znacznie utrudniało akcję ratunkową. Pracownik ekopatrolu Leonard Wawrzyniak wszedł do kosza dźwigu w specjalnej uprzęży i z pełnym ubezpieczeniem, aby odłowić stworzenie.

Zwierzę wystraszyło się i zaczęło uciekać. W efekcie spadło na chodnik z wysokości kilkunastu metrów. Pająk został odnaleziony przez mundurowych, ale w wyniku pękniętego odwłoka nie udało mu się przeżyć upadku. - Musimy ustalić właściciela pająka, mamy podejrzenie, z którego mieszkania to zwierzę wyszło - mówił Leonard Wawrzyniak w rozmowie z portalem gdynia.pl. - Właściciel zostanie ukarany mandatem karnym za niezachowanie środków ostrożności przy utrzymywaniu tego zwierzęcia - dodał Wawrzyniak.

Pająk znajdował się na liście gatunków chronionych. Charakteryzuje go łagodne usposobienie

Okazało się, że był to ptasznik czerwonokolanowy, który występuje m.in. na półpustynnych terenach Meksyku. Ponadto pająk znajduje się na liście gatunków chronionych i objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), ponieważ gatunek ten został niemal całkowicie wytępiony w środowisku naturalnym. Samice tego ptasznika potrafią dożyć nawet 20 lat. Gatunek słynie z łagodnego usposobienia, co skłania jego zwolenników do hodowania go w domowych terrariach. W przypadku zauważenia egzotycznych zwierząt w przestrzeni publicznej należy niezwłocznie powiadomić służby, aby zapobiec potencjalnemu niebezpieczeństwu.