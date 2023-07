Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie 34-letniego Hindusa. Mężczyzna jest podejrzany o molestowanie dzieci na basenie w miejscowości Zdzieszowice (woj, opolskie, powiat krapkowicki). W sprawie pojawiły się wstrząsające doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Mieszkaniec Katowic chciał zapłacić 14-latce za spotkanie. Na miejsce przyjechała policja

Opolskie. Prokuratura postawiła zarzut molestowania dzieci na basenie w Zdzieszowicach. Śledczy ujawnili wstrząsające relacje świadków

Prokuratura poinformowała, że mężczyzna miał doprowadzić cztery dziewczynki do "poddania się innej czynności seksualnej" na basenie w Zdzieszowicach. - Według relacji świadków mężczyzna dotykał dziewczynki w miejsca intymne przez strój kąpielowy. Powiedziały o tym swoim opiekunom, którzy następnie powiadomili ratowników, a ci z kolei wezwali na miejsce policję - zrelacjonował prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu w rozmowie z TVN24.



Mężczyźnie przedstawiono zarzut dotyczący molestowania seksualnego czterech dziewczynek w wieku od 8 do 14 lat. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

Sanepid odradza kąpiel w fontannie. Można nabawić się poważnej choroby

Zdzieszowice. Hindus miał molestować dzieci na basenie. Zareagowała matka

Jak informowaliśmy w artykule niżej, do zdarzenia doszło w niedzielę 16 lipca. Kobieta zgłosiła ratownikowi, że mężczyzna dotykał na basenie jej ośmioletnie dziecko. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas 34-letniego obcokrajowca. Śledczy posiadali informacje, że podobne zachowanie ze strony mężczyzny dotyczyło również trójki innych dzieci.

Zdzieszowice. Mężczyzna dotykał dziecko na basenie? "Ofiar może być więcej"

*************

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty.

Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w Polsce dochodzi do 1800-2300 gwałtów. Są to jednak tylko zarejestrowane zgłoszenia, a wiele pokrzywdzonych nie informuje o tym przestępstwie. Z kolei statystyki Niebieskiej Linii wskazują, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet.

Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.