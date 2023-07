Do zdarzenia miało dojść w maju tego roku w sklepie w Ostrołęce (województwo mazowieckie). Sprawę ujawniło wówczas RMF FM. Śledztwo w sprawie zostało jednak umorzone. Teraz rozgłośnia opublikowała list z uzasadnieniem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Ostrołęka. Policjantka miała podmienić metki warzyw. Zaskakujące uzasadnienie prokuratury

Pod koniec maja policjantka z Wydziału Techniki Operacyjnej stołecznej policji została zatrzymana przez mazowieckich policjantów. Ochrona sklepu zarzucała kobiecie przeklejenie metki z cenami na warzywach, które miała zamiar kupić. Funkcjonariuszka miała zaniżyć cenę produktów o 15,37 zł. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w sprawie "brak znamion czynu zabronionego", dlatego śledztwo zostało 14 lipca umorzone.

"Podstawą wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa były ustalenia poczynione w toku śledztwa. Mianowicie ustalono, że policjantka zważyła warzywa oraz nakleiła oznaczenia zawierające wartość towaru oraz jego wagę. Naklejki z cenami nie odzwierciedlały prawidłowej ceny, jeden produkt miał błędną wagę. Następnie udała się do kas samoobsługowych, gdzie próbowała skanować zawartość swojego koszyka. Z uwagi na problemy z wagą produktów i nieprawidłowo naklejone naklejki z cenami, kobieta nie dokończyła transakcji. Problemy te zauważyła jedna z pracownic sklepu" - przytacza rzeczniczka Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Zdaniem prokuratury w sprawie "brak jest znamion przestępstwa oszustwa, ponieważ przestępstwo to polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym przez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności należytego pojmowania przedsiębranego działania. Działanie sprawcy musi być nakierowane na osobę. W tym przypadku brak było drugiej osoby. Kobieta posłużyła się kasą samoobsługową i nie wprowadziła innej osoby w błąd" - argumentuje rzeczniczka. Jak zauważył prokurator, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM, zgodnie z taką argumentacją "właścicielem warzyw był nie właściciel sklepu, a jego kasa samoobsługowa". Ze względu na niewielką kwotę policjantka odpowie z Kodeksu wykroczeń.

Warszawa. Policjantka miała podmienić metki produktów. Wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne

Do podobnej sprawy doszło także w 2021 roku w Warszawie. Wówczas także jedna z miejscowych funkcjonariuszek została zatrzymana przez ochronę supermarketu z powodu podejrzenia przeklejenia metek z cenami towarów. Kobieta miała podmieniać naklejki w sklepie, aby zakupić towary w niższej, mniej więcej o 100 złotych, cenie. Mimo niskiej szkodliwości czynu prokuratura postawiła jej zarzuty z artykułu 287 Kodeksu karnego, czyli za tak zwane oszustwo komputerowe, za co przewidziana jest kara od trzech miesięcy do nawet pięciu lat więzienia. RMF FM dowiedziało się wówczas, że funkcjonariuszka została zawieszona w policji i wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Nie wiadomo jednak, co postanowił w sprawie kobiety sąd.