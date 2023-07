Nie milkną echa po katastrofie samolotu w miejscowości Chrcynno (powiat nowodworski, woj. mazowieckie). Lekarz, którego zadaniem było stwierdzić zgon ofiar, podzielił się wstrząsającą relacją z lotniska w rozmowie z Polsat News. Uwagę medyka zwrócił jeden detal, który mógł spowodować niebezpieczeństwo dla ratowników i osób w pobliżu. Aby temu zapobiec, zastosowano odpowiednie procedury.

Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Lekarz podzielił się wstrząsającą relacją z miejsca zdarzenia i zwrócił uwagę na niebezpieczny detal

Kiedy lekarz pojawił się na lotnisku, zauważył, że trzy osoby znajdowały się na zewnątrz. - W ich przypadku łatwo było stwierdzić zgon. Obrażenia były bardzo rozległe - zrelacjonował lekarz Łukasz Tomasik z Nowodworskiego Centrum Medycznego w rozmowie z Polsat News. Pilot znajdował się we wraku, a druga osoba za barem. Medyk ponownie zweryfikował, czy osoby uznane za zmarłe rzeczywiście nie wykazują żadnych czynności życiowych, aby podczas akcji nie popełniono błędu. Jego uwagę po wejściu do hangaru zwrócił detal, który mógł spowodować potencjalne niebezpieczeństwo. Był nim zapach paliwa lotniczego. - Sam się czułem niebezpiecznie, bo były tam migające baterie z kasy fiskalnej. Przemykało mi przez myśl, że przy tej ilości wody i paliwa lotniczego mogą zaiskrzyć. Przecież dochodzi do zapłonów telefonów komórkowych, nie mówiąc o rozbitych samochodach - powiedział Łukasz Tomasik.

Z tego powodu, zanim strażacy przystąpili do wycinania pilota, zabezpieczyli miejsce wypadku środkami chemicznymi, które zneutralizowały paliwo lotnicze. Zdaniem eksperta akcja ratunkowa była przeprowadzona sprawnie. - Było wystarczająco dużo środków zabezpieczających, dziesięć karetek i pięć śmigłowców. Sprawnie wyznaczono także strefę, do której nie mogli wchodzić gapie - stwierdził specjalista. Początkowo zakładano, że ofiar jest więcej. - W wezwaniu napisano, że samolot spadł, uderzając w hangar, w którym byli ludzie i poszkodowanych jest ok. 20 osób. Takie wezwanie otrzymały wszystkie załogi pogotowia lotniczego i naziemnego - oznajmił Łukasz Tomasik. Pierwszy na miejscu pojawił się zespół ratowników z Nasielska.

Katastrofa samolotu w Chrcynnie to trzeci tragiczny wypadek na tym lotnisku

Chrcynno. W przeszłości na lotnisku dochodziło do katastrof lotniczych

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, katastrofa samolotu w Chrcynnie jest trzecim śmiertelnym wypadkiem w tej miejscowości. Ostatnim razem tragiczne wydarzenia miały tam miejsce w 2014 roku oraz w 2019 roku. Wśród ofiar znaleźli się m.in. spadochroniarz oraz pilot wiatrakowca, którzy posiadali doświadczenie w lotnictwie. Łącznie na lotnisku pod Nowym Dworem Mazowieckim zginęło osiem osób.