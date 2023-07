Rodzina K. ze Żdżar aresztowana. Matka i dwoje dzieci mieli nękać sąsiadów i grozić im śmiercią

O sprawie rodziny K. pisaliśmy jeszcze w czerwcu tego roku. Wówczas "Uwaga!" TVN opublikowała reportaż na temat pani Bożeny Wołowicz, która przez lata miała być nieustannie terroryzowana przez swoich sąsiadów. W środę 19 lipca Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie opublikowała komunikat, w którym poinformowała o areszcie trójki osób, które "uporczywie nękały i kierowały groźby karalne wobec swoich sąsiadów".

Żdżary. Rodzina K. miała nękać sąsiadów. "Działania podejrzanych zmierzały do uniemożliwienia ich sąsiadom normalnego funkcjonowania"

Jak czytamy, prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko 72-letniej Małgorzacie K., 40-letniemu Andrzejowi K. oraz 36-letniej Małgorzacie K., mieszkańcom gminy Czarna w powiecie dębickim (województwo podkarpackie), którym zarzucono, że w latach 2021-2023 uporczywie nękali swoich sąsiadów oraz grozili im śmierciom.

Działania podejrzanych zmierzały do uniemożliwienia ich sąsiadom normalnego funkcjonowania. W pobliżu posesji jednego z pokrzywdzonych umieszczali urządzenia reagujące na ruch i wydające głośne dźwięki o różnej częstotliwości, m.in. imitujące wystrzał, w wypadku pojawienia się ich sąsiadów. Za pomocą kamery prowadzili inwigilację życia pokrzywdzonego na jego prywatnym terenie. Przerzucali na teren jego posesji odpady pochodzenia organicznego, w kierunku samochodu i posesji pokrzywdzonego ciskali kamienie. Pomawiali go także o posiadanie oraz używanie środków odurzających i substancji psychotropowych. Niezasadnie wzywali policję, oskarżając, że pokrzywdzony popełniał przestępstwa

- wymienia prokuratura. Na tym jednak nie koniec. Podejrzani mieli także rozpędzać samochód i gwałtownie go zatrzymywać bezpośrednio przed pokrzywdzonym, świecić i migać światłami samochodu w porze nocnej na posesji pokrzywdzonego, grozić mu pozbawieniem życia przy użyciu broni pneumatycznej. "Podobne, udręczające i poniżające praktyki prowadzili wobec mieszkającej obok nich kobiety, z tym że tu ofiarą padły również jej małoletnie dzieci, którym 12 lipca podejrzani grozili pozbawieniem życia, pozorując oddanie strzału z broni pneumatycznej" - czytamy w komunikacie.

Uporczywe nękanie oraz kierowanie gróźb karalnych są zagrożone karą do ośmiu lat więzienia. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych zapobiegawczego środka w postaci tymczasowego aresztowania. Według informacji "Wyborczej" na czas trzech miesięcy. Małgorzata K. (matka) została umieszczona w areszcie w Lublinie, jej córka w Łodzi, a syn w Krakowie.

Rodzina K. została już w przeszłości skazana. Sąd Najwyższy uwzględnił skargi kasacyjne

Jak pisaliśmy, pani Bożena przez lata mieszkała w Żdżarach. Przez osiem lat miała być terroryzowana przez sąsiadów, rodzinę K. Ostatecznie kobieta zdecydowała się sprzedać dom i wyprowadzić do innego miasta. W lutym 2019 roku sąd skazał rodzinę K. na kary więzienia w zawieszeniu, zabronił jej także kontaktowania się i zbliżania do rodziny pani Bożeny. W marcu 2021 roku sąsiedzi usłyszeli drugi, już prawomocny wyrok w sprawie o stalking. "22 marca 2023 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargi kasacyjne, wniesione przez obrońców rodziny K. Poprzednie wyroki Sądu Rejonowego w Dębicy oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie zostały uchylone" - opisywało TVN.

Tymczasem nowy właściciel nieruchomości, pan Antoni, także ma być nękany przez rodzinę K. - Założyli jakieś czujki, żeby mi przeszkadzać. Jak wyjdę z domu, to zaczynają wyć. Wyje to od tygodnia non stop. Najgorzej jest w nocy, bo wystarczy, że przebiegnie kot i to się uruchamia - mówił mężczyzna w rozmowie z "Uwagą!".