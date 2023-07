Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego prowadzą postępowanie dotyczące wypadku drogowego. Zdarzenie miało miejsce na ul. Górnośląskiej w Kaliszu (woj. wielkopolskie, powiat kaliski). 11 lipca rowerzysta najechał tam na pięcioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala z obrażeniami.

Kalisz. Policja szuka rowerzysty, który potrącił dziecko. Osoby, które posiadają informacje, są proszone o kontakt

Policja zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu, na których widać sylwetkę rowerzysty. Funkcjonariusze poinformowali, że mężczyzna może mieć związek z wypadkiem. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat rowerzysty, są proszone o kontakt z prowadzącym postępowanie podkomisarzem Karolem Burkiem. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na numer 47 77 51 180. Kontakt jest możliwy również za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego nr tel. 47 77 51 364, 47 77 51 360 (w godz. 7:30 - 15:30) lub na adres poczty elektronicznej: rzecznik.kalisz@po.policja.gov.pl.

Wypadki w Polsce. Ucieczka z miejsca wypadku jest surowo karana przez policję

Według wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu w 2022 roku odnotowano 21 324 wypadki drogowe. To o 1 492 zdarzenia mniej niż w roku 2021 i o 2 216 wypadków mniej niż w roku 2020. Choć liczba w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku zginęło 1 883 osoby.

Zgodnie z polskim prawem, ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest traktowana bardzo surowo. Jeśli w takim zdarzeniu poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, to kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Ponadto w przypadku kierowców pojazdów mechanicznych sąd może dożywotnio odebrać prawo jazdy na nie. Artykuł 177 KK informuje, że jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.