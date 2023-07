Matce Boskiej i Jezusowi wypalono oczy. Akt wandalizmu w zabytkowej kapliczce na Podkarpaciu

Zabytkowa kapliczka położona na leśnym wzgórzu we wsi Żuklin pod Przeworskiem (województwo podkarpackie) liczy sobie co najmniej 150 lat. Jest ona symbolem upamiętniającym mieszczący się tam dawniej kościół oraz cmentarz. Poprzednia infrastruktura została zniszczona podczas najazdów tatarskich. Przy starych murach odbywają się majówki, a mieszkańcy chętnie przychodzą zmówić tu modlitwę. Ich spokój zburzył jednak szokujący akt wandalizmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Senior na wózku inwalidzkim potrącony na przejściu dla pieszych w Sulechowie

Oczy figur Jezusa i Maryi przypalone papierosem. Akt wandalizmu w Żuklinie

Nieznany sprawca za cel obrał sobie figury znajdujące się w kapliczce. Tym przedstawiającym podobizny Matki Boskiej oraz Jezusa Chrystusa wypalił oczy, najpewniej przy użyciu zapalonego papierosa. Wandal dokonał również kradzieży jednej z figurek - Jezusa Chrystusa wykonanego własnoręcznie przez jednego z mieszkańców lokalnej społeczności. Nienaruszony pozostał natomiast obraz ze specjalną dedykacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, pochodzący z 1965 r. - Trzeba mieć diabła za skórą, aby zrobić coś tak podłego! - cytuje mieszkańców wsi "Fakt".

Tuszów Narodowy nie rezygnuje z uchwały anty-LGBT. RPO idzie do sądu

Profanacja kapliczki na Podkarpaciu. Sprawca może spędzić w więzieniu nawet dwa lata

Zniszczone figury trafiły pod opiekę pani Haliny. Parafianka oczyściła je z sadzy i popiołu. Dokumentacją szkód wyrządzonych przez wandali zajął się Mirosław Hajnosz. - Trudno zrozumieć to bezmyślne zachowanie. Nie wiemy, kto to zrobił, jaki miał cel. Figury będą potrzebować naprawy, aby przywrócić im ich pierwotny wygląd - przekazał w rozmowie z "Faktem". Akt wandalizmu oraz kradzież zostały zgłoszone na komisariat policji w Przeworsku. Jeśli funkcjonariuszom uda się namierzyć sprawcę, będzie on odpowiadać za zniszczenie mienia, znieważenie przedmiotów czci religijnych oraz obrazę uczuć religijnych, za co grozi kara do dwóch lat więzienia.