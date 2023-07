W próbce wody pobranej z punktu poboru zlokalizowanego w miejscowości Laski położonej w gminie Warka (mazowieckie) stwierdzono "przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego". W badanej wodzie wykryto enterokoki. W związku z możliwym zagrożeniem woda nie nadaje się do spożycia.

Woda w Warce nie nadaje się do spożycia. Pojawił się oficjalny komunikat

Zakładu Usług Komunalnych w Warce wydał oficjalny komunikat i opublikował go na stronie tamtejszego urzędu miejskiego. To zakaz spożywania wody z uwagi na stwierdzenie obecności enterokoków (bakterie kałowe). "Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet" - przekazano w wiadomości do mieszkańców. W komunikacie poinformowano także o rozpoczętych działaniach, które mają przywrócić wodzie należytą jakości. Do działań tych zaliczono m.in.:

ustalenie punktu poboru wody pitnej, który zlokalizowano na terenie siedziby spółki, przy ul. Farnej 4 w Warce,

dobranie dawki podchlorynu sodu, która ma przywrócić zdatność wody.

Działanie naprawcze mają zakończyć się najpóźniej do 31 lipca 2023 roku. Aktualne wyniki badań można sprawdzić na stronie zukwarka.pl.

Co to są enterokoki?

Enterokoki należą do grupy bakterii, które określone zostały jako bakterie kwasu mlekowego. Mogą pojawić się w wodzie pitnej w wyniku zanieczyszczenia ściekami. Bakterie te występują przede wszystkim w kale ludzi i niektórych zwierząt. Według informacji podanych na stronie analizawody.pl bardzo rzadkim przypadkiem jest ich samoczynny rozwój poza organizmem. Po dostaniu się wraz z zakażoną wodą do przewodu pokarmowego powodują objawy, które charakterystyczne są przede wszystkim dla zatruć pokarmowych. Spożycie zakażonej wody może prowadzić do poważnych chorób m.in. do:

zapalenia wsierdzia,

zakażenia układu moczowego,

zakażenia układu nerwowego.

W przypadku podejrzenia zakażeniem enterokokami wykonuje się szereg określonych badań. Najczęściej wykonywane jest badanie moczu. Pozwala ono na szybką diagnozę zakażeń i wdrożenie odpowiedniego leczenia.