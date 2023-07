Ciało 24-letniego Damiana W. zostało znalezione 17 maja 2022 roku w zagajniku leśnym w gminie Piekoszów (woj. świętokrzyskie). Śledczy zatrzymali w tej sprawie trzy osoby: 70-letniego Rajko B., jego syna 28-letniego Filipa, a także 42-letniego Jakuba S. We wtorek (18 lipca) stanęli oni przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyszków. W spalonym domu znaleziono ciała dwóch kobiet. Zatrzymano męża jednej z ofiar

Piekoszów. Zabójstwo Damiana W. Bili metalowym prętem, kopali, podduszali...

Prokuratura oskarżyła Rajko B., Filipa B. i Jakuba S. o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, "w sposób łączący się ze szczególnym udręczeniem", pozbawili wolności 24-latka, a następnie go zamordowali. Podczas rozprawy został przedstawiony film z eksperymentu procesowego, podczas którego Jakub S. opisywał przebieg zdarzeń z maja 2022 roku. Mężczyźni czekali na Damiana niedaleko przystanku przy ulicy Szajnowicza w Kielcach (niemal na wprost Pasażu Świętokrzyskiego).

Uderzył w drzewo i dachował. "W alkomacie zabrakło skali"

Pierwszy zaatakował Rajko. Wyciągnął metalowy pręt i zaczął nim uderzać 24-latka. Po chwili przyłączył się Jakub. - W pewnej chwili atakowany się przewrócił, 70-latek nadal go bił po głowie, po czym wciągnął go na tylne siedzenia samochodu. Mnie kazał usiąść za kierownicą i jechać - mówił na nagraniu 42-latek. Mężczyźni zatrzymali się w okolicach Piekoszowa. Jak wynika z relacji Jakuba S., tam Rajko zaciągnął Damiana w głąb lasu. Gdy wrócił do auta, powiedział: - Zarżnąłem go. 42-latek zapewniał, że wykonywał polecenia swojego szwagra (Rajko), ponieważ bał się, że sam zostanie przez niego zaatakowany.

Poznań. Znajomi zamordowanego Konrada o powodzie jego śmierci

Kielce. To była zemsta? "Pokaż mi tego człowieka, który cię oszukał"

Na sali rozpraw wyjaśnienia złożył także Filip B., najmłodszy z oskarżonych. Z jego relacji wynika, że poznał Damiana w 2017 roku. 24-latek miał go nakłonić do podpisania umów na zakup trzech telefonów i oszukać na kwotę około 11 tysięcy złotych. - To był bardzo ciężki okres w moim życiu, brałem leki. Rodzice pomogli mi, ale ja chciałem im oddać pieniądze, więc wyjechałem do pracy do Holandii - mówił. W maju 2022 roku mężczyźni spotkali się ponownie. Oskarżony rozpoczął pracę w firmie, w której zatrudniona była także ofiara. - Byłem poruszony tym spotkaniem, wróciły złe wspomnienia - wyznał Filip B. Z kolei świadkowie stwierdzili, że wspominał on o zemście rodowej. - Nie wspominałem o żadnej zemście i nie znam takiego sformułowania jak wet za wet. Nigdy nie fascynowałem się prawem krwawej zemsty. Nikt w mojej rodzinie nie opowiadał o zemście krwi - przekonywał oskarżony. Pewnego dnia ojciec i wuj (Rajko i Jakub) zawieźli 28-latka do pracy. - Przed moim wyjściem ojciec nagle się wyrwał i powiedział - pokaż mi tego człowieka, który cię oszukał. Pokazałem, wszedłem do samochodu i poszedłem - dodał.