Tragedia w Bobrownikach. Ona pierwsza ruszyła na pomoc Bartkowi. "To mógł być zwykły wypadek"

Do tragedii w Bobrownikach (pow. łowicki) doszło sobotę 15 lipca. 25-letni Bartek wyszedł wcześnie rano z domu swojej dziewczyny, 22-letniej Agnieszki, po tym, jak znowu się z nią pokłócił. Kilka minut później kobieta wsiadła do auta i śmiertelnie potrąciła partnera. Została zatrzymana, jest w areszcie tymczasowym.

Wypadek w Bobrownikach. Sąsiadka mówi o "kierowcy w silnych emocjach"

Sprawę skomentowała pani Aneta, sąsiadka, która jako pierwsza ruszyła na pomoc Bartkowi. - Byłam w ogródku obok drogi. Ten samochód był bardzo głośny. Jechał, jakby kierowca był w silnych emocjach. To było słychać - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Śledczy twierdzą, że Agnieszka kilkukrotnie zajeżdżała Bartkowi drogę, w końcu "pojechała do przodu, zawróciła i z dużą prędkością jechała w kierunku poszkodowanego, zaczęła gwałtownie hamować, straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w 25-latka". W chwili zdarzenia miała 0,8 promila alkoholu w organizmie i - jak informuje prokuratura - wsiadła do samochodu będąc pod wpływem narkotyków. 22-latce postawiono zarzut zabójstwa i kierowania pod wpływem alkoholu. Kobieta miała zeznać, że potrąciła chłopaka celowo, ale nie chciała go zabić.

- Uważam, że nie zrobiła tego specjalnie. To tak nie wyglądało. Ona odbiła znad rowu, jakby odzyskała panowanie. Ale ten samochód sunął tak skosem od lewej do prawej prosto na niego. Uderzyła chłopaka bokiem. Prawym przodem. Widziałam. Był zgięty w pół. Myślę, że kiedy auto go uderzyło, głową mógł uderzyć w ogrodzenie - zrelacjonowała pani Aneta. - Podbiegłam. Reanimowałam go. Widziałam, że miał skórę zdartą z głowy. Widać było, że krwawi. To była duża utrata krwi - dodała.

Bartek zginął potrącony przez partnerkę. Matka: Powinna zgnić w więzieniu

Bobrowniki. Sąsiadka o reakcji Agnieszki: Nie pokazywała złych emocji

Pani Aneta podkreśliła, że Agnieszka wyskoczyła z samochodu i próbowała ratować swojego chłopaka. - W emocjach ludzie mówią, co myślą, a ona nie pokazywała złych emocji. Przeciwnie. Rzuciła się na pomoc. W jej oczach było raczej przerażenie. Kładła się na rannym i rozpaczała - powiedziała rozmówczyni "Faktu". W sprawie nadal jest gromadzony materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie. Agnieszka nie była wcześniej karana.