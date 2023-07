Policjanci z Garwolina poinformowali o wypadku, do którego doszło na terenie województwa mazowieckiego. W jeden z tamtejszych wsi 45-latek uderzył w drzewo i dachował. Funkcjonariusze przekazali, że mężczyzna był tak pijany, że "w alkomacie zabrakło skali". W wyniku wypadku ranna została pasażerka znajdująca się w pojeździe.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca za mocno "zatankował" i dachował na stacji paliw

Sprawca wypadku w powiecie garwolińskim miał ponad cztery promile alkoholu w organizmie

Do zdarzenia doszło 16 lipca przed godziną 13. we wsi Oronne w powiecie garwolińskim. Policja ustaliła, że kierowca audi jechał od miejscowości Godzisz w kierunku Maciejowic. Na łuku drogi 45-latek stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do wypadku.

Budżet obywatelski dla poprawy zdrowia psychicznego. Takiego wsparcia chcą w Warszawie

Funkcjonariusze próbowali zbadać stan trzeźwości mieszkańca powiatu garwolińskiego. Ilość alkoholu znajdująca się w organizmie 45-latka była jednak tak duża, że skala urządzenia użytego przez policję okazała się niewystarczająca. Oznacza to, że kierowca miał ponad cztery promile w organizmie. Dokładne stężenie alkoholu będzie znane, gdy policjanci otrzymają wyniki badań krwi 45-latka.

Dachował na stacji paliw w Trzciance. Uderzył w separator ruchu

Policja aresztowała pijanego kierowcę. 45-latek jechał bez uprawnień. Mężczyzna usłyszał zarzuty

W samochodzie znajdowały się trzy osoby. 45-letnia pasażerka audi z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Natomiast mężczyzna został aresztowany przez policję i usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mieszkaniec powiatu garwolińskiego poniesie również konsekwencje kierowania pojazdem pomimo braku uprawnień. Mężczyźnie grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.