Siedmiolatek samodzielnie prowadził skuter wodny. Ten nietypowy widok na Jeziorze Tałty skłonił świadków zdarzenia do szybkiej reakcji. Policja ustaliła, że dziecko posiada kamizelkę ratunkową, ale nie uprawnienia do kierowania jednostką pływającą. Ojciec chłopca tłumaczył, że chciał go "tylko nauczyć". Teraz mężczyznę czekają konsekwencje.

