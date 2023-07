Strzelanina w Poznaniu. Są wyniki sekcji zwłok. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa

Pojawiły się najnowsze doniesienia w sprawie strzelaniny w Poznaniu (woj. wielkopolskie), w której zginął bloger i aktywista Konrad Domagała oraz były partner jego narzeczonej Mikołaj B. We wtorek 18 lipca zakończyła się sekcja zwłok mężczyzn, która ujawniła najnowsze informacje w tej sprawie.

RMF FM poinformowało, że sekcja zwłok przeprowadzona przez biegłych z zakładu medycyny sądowej w Poznaniu wykazała, że przyczyną śmierci 30-letniego Konrada Domagały są rany postrzałowe twarzy. Napastnik, który wycelował broń w jego kierunku, popełnił samobójstwo. - W tym przypadku przyczyną śmierci był strzał oddany z przyłożenia w głowę - przekazała prokuratura w Poznaniu w rozmowie z RMF FM. Motywem zbrodni miała być zazdrość oraz zawód miłosny. Były partner kobiety Mikołaj B. zastrzelił jej narzeczonego Konrada. Para zaręczyła się kilka dni temu. Prokuratura Rejonowa Poznań-Stare Miasto prowadzi dwa śledztwa dotyczące zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa.

Jak informowaliśmy w artykule niżej, Stowarzyszenie Niskie Składki, w którym Konrad działał od 2019 roku, wypowiedziało się na temat tragedii w mediach społecznościowych i zdementowało informacje, które krążyły w sieci. "Ciężko napisać coś sensownego na temat tej tragedii, bo ta śmierć nie ma sensu. Został zamordowany za to, że po prostu się zakochał. Prosimy, nie wierzcie w medialne informacje o jakimś byciu kochankiem. To wszystko bujdy, działamy już nad tym, by media sprostowały te brednie. Łączymy się w bólu z rodziną i narzeczoną Konrada" - brzmiał komunikat.

Samorządowiec z Murowanej Gośliny Kamil Grzebyta również napisał o swoich odczuciach. "Wstrząsające było dla mnie odkrycie, że jego mordercą jest także mój znajomy. To również młody, inteligentny człowiek z perspektywami, o którym nigdy bym się nie spodziewał, że sięgnie po broń i odda strzał. Nie potrafię sobie wyobrazić, co musiało dziać się w jego głowie, że dopuścił się tak okrutnej zbrodni, ale to jest niewybaczalne" - napisał.

Strzelanina w Poznaniu miała miejsce 16 lipca w centrum miasta. Konrad Domagała wraz z narzeczoną Julią przebywali jednym z ogródków restauracyjnych. W pewnym momencie podszedł do nich były partner kobiety Mikołaj B. Mężczyzna oddał strzały w kierunku Konrada, który zginął na miejscu. Po chwili Mikołaj B. postrzelił się w głowę, zmarł po przewiezieniu do szpitala.