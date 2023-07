60-latka z Ponieca (woj. wielkopolskie) zawzięła się, by okraść kościelną skarbonę. I choć pierwsze włamanie się nie powiodło i została schwytana przez policjantów, jeszcze tego samego dnia usiłowała dobrać się do skarbony po raz drugi. Używała do tego przyborów kuchennych - noża i tłuczka kuchennego. Teraz odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem.

