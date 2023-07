Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Kim są ofiary? Mieli od 25 do 48 lat. Student, pilot, pracownik baru

W poniedziałek 17 lipca wieczorem doszło do katastrofy samolotu Cessna 208 B w Chrcynnie (powiat nowodworski, województwo mazowieckie), który uderzył w hangar z barem, gdzie przed burzą schroniło się wielu ludzi. W wypadku poszkodowanych zostało 12 osób - osiem z nich zostało rannych, a pięć kolejnych zginęło. Bilans ten niestety może jeszcze ulec zmianie, bowiem w warszawskich szpitalach o życie walczą dwie z rannych osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostre hamowanie ciężarówki wymuszone przez kierowcę ignorującego znak STOP

Katastrofa samolotu cessna w Chrcynnie. Kim były ofiary wypadku?

Jak informuje RMF FM, ofiarami śmiertelnymi katastrofy samolotu są osoby w wieku od 25 do 48 lat. Czterech mężczyzn i kobieta. Wiadomo, że na skutek wypadku zmarł pilot rozbitej cessny, pracownik baru przy aeroklubie oraz student Wojskowej Akademii Technicznej.

Ciała trzech z pięciu ofiar znaleziono przed hangarem, w który uderzył samolot. Znajdowały się tam stoliki należące do baru. To właśnie tam miał przebywać zmarły student WAT, który był na lotnisku razem z grupą innych studentów, należących do klubu spadochronowego. Młodzi ludzie mieli tam zajęcia.

Jak wcześniej przekazał rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, zmarły w katastrofie pilot latał samolotami rejsowymi Polskich Linii Lotniczych LOT. Ciało mężczyzny zostało znalezione w rozbitej maszynie. Na pokładzie jednostki znajdowało się w sumie trzech pilotów, w tym instruktor.

Wielkie plany CPK. "Aktualny termin to opowiadanie bajek za publiczne pieniądze"

Przed wypadkiem pilot wykonał manewr "touch and go". Co to znaczy?

Z informacji rozgłośni wynika, że jeszcze we wtorek wrak cessny ma zostać podniesiony przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 18 lipca Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przekazała również, że do zderzenia z budynkiem aeroklubu doszło podczas wznoszenia samolotu po wykonaniu przez pilota manewru "touch and go" (TAG).

Gdynia. 2-metrowy boa dusiciel w lesie, uwięziony w pudełku. Był już martwy

Wspomniany manewr pozwala załodze samolotu na dotknięcie pasa startowego przez koła maszyny, a następnie natychmiastowe poderwanie jednostki do lotu. Jak przekazuje portal dlapilota.pl, jest to element podstawowych szkoleń pilotów ze wszystkich linii lotniczych. - Z pewnością dla pasjonatów lotnictwa, spotterów, ale także osób niezwiązanych z awiacją takie ćwiczenia są widowiskowe oraz wzbudzają zainteresowanie. Dla nas to po prostu dobre ćwiczenie, dzięki któremu jesteśmy profesjonalnie wyszkoleni i przygotowani na każdą sytuację - mówił portalowi Mateusz Szyguła, kapitan-instruktor Bombardiera Q400 NextGen w Eurolocie, przy okazji ćwiczeń lotniczych w 2014 roku.