18 lipca przed południem w Tatrach Wysokich ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadzili kilka akcji ratunkowych. W rejonie Rysów mężczyzna spadł z dużej wysokości, natomiast dwóch pozostałych turystów doznało kontuzji podczas wędrówek.

W Tatrach Wysokich turysta spadał ok. 100 metrów z Rysów

Od samego rana ratownicy TOPR otrzymali trzy zgłoszenia o wypadkach, do których doszło w górach. - Pierwsze dotyczyło urazu stawu skokowego na Rusinowej Polanie. Ratownicy pojechali tam samochodem. Za chwilę dostaliśmy kolejne zgłoszenie, że na Koziej Przełęczy Wyżniej jest kobieta z urazem nogi - przekazał Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny TOPR, cytowany przez "Gazetę Krakowską". Do turystki został skierowany śmigłowiec ratunkowy, jednak w tym samym momencie ratownicy otrzymali informację o kolejnym poszkodowanym. Okazało się, że turyści wędrujący po Rysach zauważyli, że ktoś spadał z wysokości.

Śmigłowiec został natychmiast skierowany we wskazane miejsce, gdzie okazało się, że turysta zjechał ok. 100 metrów po śniegu tzw. rysą (miejsce, gdzie nie prowadzą letnie szlaki na Rysy). Gdy ratownicy do niego dotarli, mężczyzna był przytomny, miał jednak liczne obrażenia - głowy, kończyn i kręgosłupa. - Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyzna został podjęty przez śmigłowiec i przetransportowany do szpitala w Zakopanem - powiedział Tomasz Wojciechowski.

Z relacji ratownika wynika, że mężczyzna miał kask, jednak nie posiadał raków. Nie wiadomo, dlaczego wybrał akurat ten szlak, aby zejść z Rysów. - Po przetransportowaniu rannego do szpitala, śmigłowiec TOPR wrócił do ranną turystkę z Koziej Przełęczy Wyżniej - dodał Wojciechowski.

Tatry. Zwiększony ruch turystyczny. Warunki dobre, ale wysoko jest ślisko

Obecnie w Tatrach panują dobre warunki do wędrówek. Jednak w wyższych partiach Tatr Wysokich nadal zalega śnieg. Są to w szczególności Orla Perć, poniżej Buli pod Rysami, Wrota Chałubińskiego czy Przełęcz pod Chłopkiem - przekazała "Gazeta Krakowska". Należy tam zachować szczególną ostrożność, ponieważ jest wyjątkowo ślisko. Szlaki są też mokre, miejscami występuje błoto, co może utrudniać wędrówkę.