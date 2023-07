W poniedziałek 17 lipca do służb alarmowych wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która od pewnego czasu nie widziała mieszkanki jednej z posesji w miejscowości Zgórzyńskie w powiecie puławskim (woj. lubelskie). Sąsiadka zgłosiła, że przy studni 73-latki znalazła należące do starszej kobiety obuwie. Obok, według doniesień lokalnych mediów, miał znajdować się także stołek.

Zgórzyńskie. Służby odnalazły w studni ciało 73-letniej kobiety

Po przybyciu na miejsce służb okazało się, że w głębokiej na około 20 metrów studni leżała 73-latka. Na miejscu interweniowała straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego, policja oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wezwano także Grupę Ratownictwa Wysokościowego z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. Strażacy należący do jednostki weszli do studni, by wyciągnąć kobietę. Po dotarciu do 73-latki okazało się, że kobieta nie żyje.

- Zdarzenie prawdopodobnie nie ma charakteru przestępczego - poinformował szef puławskiej prokuratury Grzegorz Kwit, cytowany przez Radio Lublin. Wiadomo, że postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Policja oraz prokuratura zajmą się wyjaśnieniem, czy było to samobójstwo, czy też nieszczęśliwy wypadek.

Kolejne ciało starszej kobiety odnalezione w przydomowej studni

Zaledwie miesiąc temu do podobnego zdarzenia doszło w Pławanicach w gminie Kamień (woj. lubelskie). Miejscowe służby otrzymały zawiadomienie o odnalezieniu w przydomowej studni ciała 88-latki. Z relacji lokalnego tygodnika "Nowy Tydzień" akcja wydobycia ciała starszej kobiety trwała niespełna dwie minuty. Obecny na miejscu lekarz stwierdził jej zgon. Prokurator zarządził sekcję zwłok, która miała ustalić przyczynę śmierci kobiety. Wyniki dalszego śledztwa nie są jednak znane. Więcej o sprawie możesz przeczytać w artykule: Lubelskie. W studni znaleziono zwłoki 88-letniej kobiety. Śledczy nie wykluczają przestępstwa.