Do tragicznego zdarzenia w Bobrownikach (pow. łowicki) doszło sobotę 15 lipca. 25-letni Bartek wyszedł wcześnie rano z domu swojej dziewczyny, 22-letniej Agnieszki, po tym, jak znowu się z nią pokłócił. Kilka minut później kobieta wsiadła do auta i śmiertelnie potrąciła partnera. Śledczy podali, że kilkukrotnie zajeżdżała mu drogę, w końcu "pojechała do przodu, zawróciła i z dużą prędkością jechała w kierunku poszkodowanego, zaczęła gwałtownie hamować, straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w 25-latka".

Agnieszka w chwili zdarzenia miała 0,8 promila alkoholu w organizmie i - jak informuje prokuratura - wsiadła do samochodu będąc pod wpływem narkotyków. 22-latce postawiono zarzut zabójstwa i kierowania pod wpływem alkoholu. Kobieta przyznała rzekomo, że potrąciła chłopaka celowo, ale twierdzi, że nie chciała go zabić.

Śmiertelne potrącenie w Bobrownikach. Matka ofiary: Było mi go szkoda

Związek Bartka i Agnieszki był burzliwy. Przeciwna tej relacji była matka mężczyzny. - To nie była dziewczyna dla mojego syna - podkreśliła kobieta w rozmowie z "Faktem". - W marcu rozstali się. Zdecydowali, że przez jakiś czas od siebie odpoczną. Ucieszyłam się, że wrócił do domu. Syn pracował, a ona jest rozrywkowa, wykorzystywała go do prac w domu. Było mi go szkoda - przyznała.

Matka Bartka: Agnieszka powinna zgnić w więzieniu

Po jakimś czasie Bartek wrócił do Agnieszki. Zaczął okłamywać matkę, żeby nie była zła. - Mówił, że idzie to tu, to tam. W ten feralny piątek też tak było. Powiedział mi, że idzie na grilla. Że jest zaproszony. Jak się okazało, byli wtedy sami w domu - opowiedziała matka zmarłego, dodając, że po tragedii nie rozmawiała z Agnieszką i "nigdy nie zamierza". - Za to, co zrobiła, powinna zgnić w więzieniu - mówiła. Decyzją Sądu Rejonowego w Łowiczu 22-letnia Agnieszka przebywa w areszcie tymczasowym. Grozi jej nawet dożywocie.