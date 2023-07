16 lipca w Poznaniu przez byłego partnera swojej narzeczonej został zastrzelony 29-letni Konrad. Mężczyzna był aktywistą, artystą i autorem bloga o tematyce politycznej i ekonomicznej. 29-latka wspominają w mediach społecznościowych jego znajomi.

Strzelanina w Poznaniu. Znajomi wspominają zmarłego Konrada: Pozytywny i pełen energii

Stowarzyszenie Niskie Składki, w którym Konrad działał od 2019 roku, potwierdziło śmierć mężczyzny, który w internecie podpisywał się również jako Kordian. "W Poznaniu zamordowany został nasz kolega Kordian. Pozytywny i pełen energii chłopak, świeżo upieczony narzeczony, aktywny NSowicz. Miał przed sobą całe życie" - przekazali członkowie stowarzyszenia.

Nowe informacje ws. strzelaniny w Poznaniu. "Usłyszeliśmy krzyk tej kobiety"

"Ciężko napisać coś sensownego na temat tej tragedii, bo ta śmierć nie ma sensu. Został zamordowany za to, że po prostu się zakochał. Prosimy, nie wierzcie w medialne informacje o jakimś byciu kochankiem. To wszystko bujdy, działamy już nad tym, by media sprostowały te brednie. Łączymy się w bólu z rodziną i narzeczoną Konrada" - dodano.

"Był artystą, blogerem, zawsze uśmiechniętym i życzliwym. Współpracowaliśmy razem, nagrywaliśmy filmy, nawet miałem przyjemność oprowadzić go po Murowanej Goślinie, kiedy odwiedził mnie podczas kampanii wyborczej. Społeczeństwo straciło wartościowego człowieka, który miał jeszcze wiele do zaoferowania" - napisał na Facebooku samorządowiec z Murowanej Gośliny Kamil Grzebyta.

"Równie wstrząsające było dla mnie odkrycie, że jego mordercą jest także mój znajomy. To również młody, inteligentny człowiek z perspektywami, o którym nigdy bym się nie spodziewał, że sięgnie po broń i odda strzał. Nie potrafię sobie wyobrazić, co musiało dziać się w jego głowie, że dopuścił się tak okrutnej zbrodni, ale to jest niewybaczalne" - dodał.

Sprawca zabójstwa w Poznaniu stracił pozwolenie na broń. Szybko je odzyskał

Tragedia w centrum Poznania. Zginął 29-letni Konrad

16 lipca w centrum Poznania przy ulicy Święty Marcin, Konrad Domagała wraz ze swoją narzeczoną Julią, siedzieli w jednym z ogródków restauracyjnych. Nagle podszedł do nich były partner kobiety Mikołaj B., który oddał strzały w kierunku mężczyzny. Ofiara ataku zginęła na miejscu. Całemu zdarzeniu przyglądała się narzeczona ofiary oraz świadkowie. Gdy Konrad zmarł, Mikołaj B. postrzelił się w głowę, zmarł po przewiezieniu do szpitala.