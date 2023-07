Zdzieszowice. Mężczyzna miał dotykać dziecko na basenie. Policja: Ofiar może być więcej

Do zdarzenia doszło w niedzielę (16 lipca) na jednym z basenów w Zdzieszowicach (województwo opolskie, powiat krapkowicki). Kobieta zgłosiła ratownikowi, że obcy mężczyzna dotykał jej ośmioletnie dziecko - poinformowali dziennikarze RMF FM.

Zdzieszowice. Mężczyzna miał dotykać dziecko na basenie

Ratownik natychmiast zawiadomił policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego 34-latka. Śledczy wszczęli już dochodzenie pod kątem seksualnego wykorzystywania dzieci lub dopuszczenia się wobec nich innej czynności seksualnej.

34-latek przebywa w areszcie. Policja: Mogli ucierpieć też inni

Jak podaje RMF FM, śledczy mają informacje, że to samo, co ośmiolatka, mogło również spotkać trójkę innych dzieci, z których najstarsze ma 15 lat. Mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie. Czeka na prokuratorskie przesłuchanie. 34-latek jest obcokrajowcem.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty.

Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w Polsce dochodzi do 1800-2300 gwałtów. Są to jednak tylko zarejestrowane zgłoszenia, a wiele pokrzywdzonych nie informuje o tym przestępstwie. Z kolei statystyki Niebieskiej Linii wskazują, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet.

Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>