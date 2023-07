16 lipca w Poznaniu doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, o czym pisaliśmy. W internecie opublikowano nagranie z tego zdarzenia. Policja próbuje ustalić tożsamość jego autora i szuka osób, które udostępniły film w sieci. Z kolei dziennikarze podali domniemany motyw zbrodni. Przebieg strzelaniny w Poznaniu zrelacjonowali także jej świadkowie.

Świadkowie strzelaniny w Poznaniu: Kiedy usłyszeliśmy krzyk tej kobiety, dotarło do nas, że doszło do dramatu

Udostępnione w mediach społecznościowych nagranie pokazuje kobietę, która wzywa pomocy i pochyla się nad zakrwawioną osobą leżącą na chodniku. W pewnym momencie odwraca się ona w stronę innego mężczyzny i wdaje się z nim w szarpaninę. Mężczyzna oddaje strzał w kierunku leżącej osoby, a po chwili strzela sobie w głowę. Na filmie widoczny jest także samochód, którego kierowca zwolnił, przejeżdżając obok osób znajdujących się na chodniku.

Świadkowie strzelaniny opowiedzieli o jej przebiegu w rozmowie z TOK FM. - Przypominało to nieco huk solidnych petard. Dopiero, kiedy usłyszeliśmy krzyk tej kobiety, dotarło do nas, że doszło do dramatu. Na nagraniach powinno być widać, że ludzie próbowali podejść i pomóc, ale potem padły kolejne strzały - przekazała pracownica jednej z okolicznych restauracji.

Strzelanina w Poznaniu. Media podały, że motywem zabójstwa była zazdrość. Policja nie komentuje

Jak pisaliśmy, w mediach pojawiły się informacje, że motywem zabójstwa była zazdrość. - Były partner młodej kobiety zastrzelił jej nowego chłopaka, a potem siebie. Sprawca miał pozwolenie na broń. To jest tragiczna historia, ale nie wygląda na szczególnie skomplikowaną - powiedział Onetowi anonimowy rozmówca portalu. Policja nie skomentowała doniesień o przyczynach strzelaniny w Poznaniu. Jeden z funkcjonariuszy stwierdził natomiast, że "sprawca nie mógł być notowany, bo przecież miał pozwolenie na broń, z której strzelał".