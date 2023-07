Bobrowniki. 22-latka śmiertelnie potraciła swojego partnera. "To był burzliwy związek"

Do zdarzenia doszło w sobotę 15 lipca około godziny 7 rano w Bobrownikach (woj. łódzkie). Przybyłe na miejsce służby potwierdziły potrącenie samochodem osobowym młodego mężczyzny. Mimo reanimacji, podjętej początkowo przez świadków zdarzenia, a następnie przejętej przez ratowników, 25-latka nie udało się uratować. W sprawie została zatrzymana 22-letnia partnerka ofiary.

Bobrowniki. 22-latka śmiertelnie potrąciła swojego chłopaka. Usłyszała zarzuty

Kierująca pojazdem 22-letnia kobieta była pod wpływem alkoholu. Z informacji przekazanych przez Mateusza Pilińskiego z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wynika, że w trakcie zdarzenia miała 0,8 promila alkoholu we krwi. - Policjanci wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Ustalili świadków, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu - przekazał policjant w rozmowie z Polsat News.

Kobieta została przesłuchana w niedzielę po południu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania poinformował, że okoliczności zdarzenia oraz wyjaśnienia złożone przez 22-latkę wpłynęły na decyzję o postawieniu jej zarzutów zabójstwa oraz kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Kobiecie może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności.



- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-latek był u swojej dziewczyny w domu, zakładamy, że doszło tam do sprzeczki. Mężczyzna wyszedł na ulicę, a po kilku minutach na drogę wyjechała 22-latka. Z relacji świadków, wynika, że kobieta kilkukrotnie zajeżdżała mu drogę. Następnie pojechała do przodu, zawróciła i z dużą prędkością jechała w kierunku poszkodowanego, zaczęła gwałtownie hamować, straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w 25-latka - przekazał Kopania cytowany przez lokalny serwis lowicz24.eu.

Sąsiedzi: To był bardzo burzliwy związek

Prokurator potwierdził także relacje świadków, którzy w rozmowie z mediami przedstawiali związek pary, jako bardzo burzliwy. Między młodymi ludźmi miało dochodzić do częstych konfliktów. - Niestety tej nocy, właściwie tego ranka, gdy doszło do zdarzenia, konflikt zyskał tragiczne zakończenie. Ta kobieta stwierdziła, że bardzo żałuje tego, co się stało. Twierdzi, że nie chciała zabić swojego chłopaka, aczkolwiek odtworzony przebieg wydarzeń wskazuje w sposób jednoznaczny, że zarzut zabójstwa jest jak najbardziej zasadny - przekazał prokurator.

Łódzka prokuratura nadal zajmuje się zbieraniem materiału dowodowego. Przesłuchiwani są m.in. świadkowie zdarzenia. Wiadomo, że śledczy dysponują już wstępną opinią biegłego z zakresu ruchu drogowego, a także zapisami rozmów telefonicznych i SMS-ów. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Łowiczu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 22-latki, który zostanie rozpoznany najprawdopodobniej 18 lipca.