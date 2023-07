Policja zdementowała medialne doniesienia w sprawie wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Z pierwszych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w momencie zdarzenia samochodem kierował Patryk P., a nie inna osoba znajdująca się w pojeździe. "Super Express" dowiedział się nieoficjalnie, co było przyczyną opublikowania w mediach informacji sprzecznych z ustaleniami policji.

Według policji Patryk P. kierował samochodem. Ustalono, że 24-latek dał poprowadzić auto swojemu koledze

Pisaliśmy, że mężczyźni jadący autem nagrywali swój rajd, a w mediach pojawiły się nagrania z wnętrza samochodu oraz z miejskiego monitoringu. Na podstawie tych materiałów wyciągnięto wniosek, że sprawcą wypadku nie był Patryk P. Policja skomentowała te informacje.

"Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, informujemy, iż wszystkie ustalenia wskazują, że to Patryk P. kierował wskazanym samochodem. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać, jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swego samochodu" - stwierdzono w policyjnym komunikacie.

"Super Express" wcześniej informował, że jeden z kolegów Patryka P. także kierował autem. Zdaniem dziennikarzy to właśnie było źródłem nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w mediach. Wyjaśniono, że choć 24-latek dał poprowadzić auto innemu mężczyźnie, przed wypadkiem ponownie usiadł za kierownicą.

Do wypadku doszło w nocy z 14 na 15 lipca w centrum Krakowa. Około godz. 3. samochód spadł z mostu Dębnickiego na nadbrzeże i dachował. W akcji ratunkowej brało udział ponad 20 strażaków. Jednak wszyscy pasażerowie auta zginęli. W pojeździe znajdowało się czterech mieszkańców powiatu wielickiego w wieku od 20 do 24 lat.