Wielki Buczek to wieś licząca około 400 mieszkańców zlokalizowana w powiecie kępińskim (województwo wielkopolskie). Jej mieszkańcy doczekali się niedawno remontu drogi, która zyskała nowy asfalt. Niestety wraz z lepszą nawierzchnią pojawił się problem pędzących po niej kierowców. Na pomysłowe rozwiązanie tej sytuacji wpadła sołtyska Grażyna Krzyżańska.

Fałszywy fotoradar we wsi Wielki Buczek. Pomysłodawczynią sołtyska

Do walki z piratami drogowymi sołtyska postanowiła wykorzystać fotoradar, który jej mąż kupił w przeszłości na złomowisku. Pomalowana na żółto charakterystyczna skrzynka stanęła na dorobionej przez mężczyznę nodze na prywatnej działce należącej do pary. Atrapa urządzenia rzuca się w oczy na tle czerwonych róż i skłania kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Pomysł przypadł do gustu mieszkańcom wsi, którzy cieszą się z poprawy bezpieczeństwa na drodze. W pobliżu rzekomego fotoradaru znajdują się bowiem bloki, w których mieszka dużo dzieci.

Atrapa fotoradaru w pobliżu drogi. Policja rozwiewa wątpliwości w kwestii legalności takiego rozwiązania

Przed zainstalowaniem rzekomego urządzenia sołtyska udała się na posterunek policji w Kępnie, by upewnić się, że takim działaniem nie łamie prawa. - Powiedzieli mi, że nie trzeba mieć na to żadnego pozwolenia, ponieważ urządzenie nie pracuje i nie znajduje się w pasie drogi - przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Wątpliwości budzi natomiast kwestia tego, w jaki sposób nieczynny fotoradar znalazł się na złomowisku. - Nie wyzbywamy się urządzeń, które możemy ponownie wykorzystać. Nawet jeśli demontujemy je z jednej lokalizacji, to przenosimy do kolejnej. Koszt jednej głowicy wynosi 200 tys. zł. Utylizacja następowała tylko w sytuacji, kiedy doszło do kompletnego zniszczenia masztu - mówiła w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.