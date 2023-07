Pomorze. Tragedia we wsi Nowiec, samochód uderzył w drzewo. Nie żyje 20-latka w ciąży

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej oficerka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, do wypadku doszło w sobotę 15 lipca koło godziny 20 w miejscowości Nowiec (województwo pomorskie, powiat sztumski, gmina Dzierzgoń). Samochód osobowy, którym podróżowały dwie osoby, uderzył w drzewo.

Pomorze. Samochód osobowy wjechał w drzewo. Nie żyje kobieta w ciąży

Samochodem podróżowała 20-letnia pasażerka w ciąży oraz 21-letni kierowca. Życia kobiety nie udało się uratować, zmarła w trakcie transportu śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca pojazdu trafił natomiast w ciężkim stanie do szpitala w Elblągu. Na razie nie wiadomo, czemu samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. "Działające na miejscu służby musiały wykonać dostęp do osób poszkodowanych przy użyciu sprzętu hydraulicznego" - podaje dzierzgon-twojemiasto.pl.

Gmina Dzierzgoń. Ciężarna 20-latka ofiarą wypadku we wsi Nowiec

Jak przytacza dzierzgon-twojemiasto.pl, stan kobiety pogorszył się podczas jej transportu do szpitala. W okolicy Nowego Dworu Gdańskiego na drodze S7 zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o zadysponowaniu śmigłowca LPR. "Ruch na odcinku siódemki został zablokowany. Ratownicy wspólnie z lekarzem rozpoczęli dramatyczną walkę o życie dziecka i jej mamy" - czytamy. Niestety kobieta zmarła pomimo starań medyków.