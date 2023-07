Komenda Miejska Policji w Gdańsku poinformowała o zatrzymaniu 46-letniego obywatela Rosji. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem, zniszczenie mienia, a także znieważenie funkcjonariuszy.

Gdańsk. 49-letni Rosjanin zatrzymany. "Sprawca miał założone rękawiczki i mop w rękach"

Do zdarzenia doszło w piątek (14 lipca) koło godziny 1:30 w nocy. Policjanci z komisariatu w Oruni otrzymali zgłoszenie, że w oruńskim ratuszu doszło do włamania. Kiedy dotarli na miejsce, pracownicy ochrony przekazali im, że włamywacz najprawdopodobniej nadal jest w budynku. "Policjanci weszli do środka i rozpoczęli szczegółowe sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. W piwnicy oraz na parterze nikogo nie było, a jedynym śladem włamania okazała się zbita szyba" - przytacza policja.

Kiedy funkcjonariusze weszli na piętro, zastali tam mężczyznę. Ten próbował ich przekonać, że sprząta budynek. "Sprawca miał założone rękawiczki i mop w rękach" - wspomina komenda i dodaje, że "te słabe argumenty nie przyniosły efektu". Mężczyzna został zatrzymany.

Pomorze. Co grozi Rosjaninowi?

Na miejscu zdarzenia pojawili się śledczy oraz technik policyjny. Wykonano oględziny, zabezpieczono ślady i sporządzono dokumentację fotograficzną. "Policjanci przyjęli też zawiadomienie od pokrzywdzonego, który oszacował straty na 8 tys. zł" - czytamy. 49-latek nie zdążył jednak nic ukraść. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi mu dziesięć lat więzienia, za zniszczenie mienia pięć lat, a za znieważenie funkcjonariusza rok.