Podkarpacie. Tragiczny wypadek w Będziemyślu. Nie żyje 25-latek

Do zdarzenia doszło w nocy z sobotę na niedzielę (z 15 na 16 lipca) koło godziny 22 w Będziemyślu (województwo podkarpackie, gmina Sędziszów Małopolski). O sprawie poinformował RMF24.pl.

Będziemyśl. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Pijany kierowca potrącił dwoje pieszych

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach przekazał stacji, że rozpędzony samochód zjechał z drogi i potrącił dwoje pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, natomiast kobieta została przetransportowana do szpitala w stanie ciężkim. Kierowca prowadzący samochód według relacji policji, na którą powołuje się RMF24, był pijany. Według informacji Radia ZET zmarły mężczyzna miał 25 lat.

"16 lipca 2023 r. o godz. 0:13 zostaliśmy zadysponowani do pomocy policji w celu oświetlenia miejsca zdarzenia, gdzie doszło do potrącenia dwóch osób przez samochód osobowy w miejscowości Będziemyśl. Do działań wyjechał zastęp GBA Man TGM 13.290 - pięciu strażaków. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu miejsca zdarzenia dla działań policji oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, a druga poniosła śmierć na miejscu. Powrót zastępu do jednostki godz. 4:36" - relacjonuje na Facebooku OSP KSRG Krzywa.

"Pijany kierowca", czyli jaki? W polskim prawie wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.