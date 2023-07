Tragiczny wypadek na Pomorzu. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Nie żyją trzy osoby

RMF24.pl, powołując się na PAP, podaje, że w nocy z piątku na sobotę (z 14 na 15 lipca) na Pomorzu doszło do śmiertelnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce na drodze gminnej w pobliżu Gościszewa (powiat sztumski, województwo pomorskie).

Wypadek na Pomorzu. Samochód uderzył w drzewo, nie żyją trzy osoby

Informacje o zajściu pojawiły się koło godziny 1 w nocy. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na drodze gminnej między miejscowościami Gościszewo i Węgry doszło do zderzenia samochodu osobowego z drzewem - przekazał Polskiej Agencji Prasowej dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. W wypadku śmierć poniosły trzy osoby. Jak na razie nieznane są dokładne okoliczności zdarzenia. Jak podawał RMF24 przed godziną 8, na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.

Śmiertelny wypadek w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn

W nocy do śmiertelnego wypadku z udziałem samochodu osobowego doszło także w Krakowie. Koło godziny 3 pojazd zjechał po schodach na nadbrzeże mostu Dębnickiego, a następnie zatrzymał się na murku oporowym pod mostem. Mimo szybkiej akcji strażaków, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podjęli próbę wydobycia pasażerów, a następnie przystąpili do resuscytacji, pasażerów nie udało się uratować. W zdarzeniu zginęło czterech mężczyzn w wieku ok. 30 lat. Jak na razie nieznane są przyczyny zjechania samochodu na nadbrzeże.