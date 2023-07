Pies przez kilka godzin zamknięty w nagrzanym samochodzie. Kuriozalne tłumaczenie właściciela

Mimo licznych apeli służb, by nie zostawiać zwierząt podczas upałów w nagrzanych samochodach, latem policjanci nadal podejmują nawet kilkadziesiąt interwencji w podobnych przypadkach. Do jednej z nich doszło w środę 12 lipca w Kraśniku (woj. lubelskie). Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o psie uwięzionym w samochodzie zaparkowanym w słońcu na jednym z miejscowych osiedli. Po tym, jak policjantom nie udało się zlokalizować właściciela pojazdu, z uwagi na upał zagrażający zdrowiu i życiu zwierzęcia, mundurowi wyważyli drzwi pojazdu.

Zobacz wideo Policjanci uratowali psa zamkniętego w nagrzanym samochodzie

Pies zamknięty na kilka godzin w nagrzanym samochodzie. Uwolnili go policjanci

Tuż przed godziną 14:00 przypadkowy przechodzeń usłyszał skomlenie psa dobiegające z części ładunkowej samochodu zaparkowanego na jednym z osiedli Kraśnika. Pojazd znajdował się w pełnym słońcu, podczas gdy na zewnątrz temperatura przekraczała 30 st. C. Według relacji świadków zwierzę miało przebywać w samochodzie od kilku godzin. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce próbowali bezskutecznie ustalić tożsamość właściciela pojazdu. Z uwagi na grożące zwierzęciu niebezpieczeństwo podjęli decyzję o wyważeniu tylnych drzwi samochodu. - Po siłowym otwarciu z silnie nagrzanej metalowej konstrukcji pojazdu spod licznych części samochodowych wybiegła suczka, którą policjanci szybko napoili wodą i włożyli do klimatyzowanego radiowozu - przekazał młodszy aspirant Paweł Cieliczko.

Uwolnione zwierzę było zaniedbane, dlatego funkcjonariusze przewieźli je do weterynarza. Ostatecznie pies trafił pod opiekę wolontariuszy ze stowarzyszenia "TULIMY". - Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tej zagrażającej życiu i zdrowiu zwierzęcia sytuacji, wstępnie właściciel pojazdu tłumaczył policjantom, że nie wie, w jakich okolicznościach zwierzę znalazło się w środku - na to pytanie odpowie prowadzone postępowanie - podkreslił policjant.

Służby apelują o niepozostawianie ludzi i zwierząt w nagrzanych samochodach

Służby po raz kolejny zaapelowały, aby nie pozostawiać zwierząt, czy osób w nagrzanych pojazdach. Temperatura, która może tam sięgać nawet kilkudziesięciu stopni, jest bardzo niebezpieczna. Takie warunki zagrażają nie tylko zdrowiu, ale także życiu przebywających w środku ludzi, czy zwierząt. - Sprawdzajmy pojazd przed wyjściem z niego, upewnijmy się dwa razy, zanim go opuścimy - zasugerowali policjanci. Podkreślili, że takie zachowanie to nie tylko prosta droga do tragedii, ale także narażanie się na odpowiedzialność karną. - Reagujmy i nie przechodźmy obojętnie na taki widok, jeśli trzeba zaalarmujmy służby - zaapelowali mundurowi.