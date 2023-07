Nowe informacje w sprawie przekazał TVN Warszawa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie w rozmowie z dziennikarzami portalu przekazała, że zakończyła śledztwo w sprawie dwuletniej dziewczynki, która w ubiegłym roku wypadła z okna na dziewiątym piętrze i zginęła na miejscu. Ciocia dziewczynki, która wówczas się nią zajmowała, nie stanie przed sądem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie z wózkiem. O krok od tragedii

Warszawa. 2-letnia dziewczynka wypadła z okna i zginęła. Prokuratura umorzyła postępowanie

Choć początkowo ciotce dziewczynki postawiono zarzuty, nie skierowano wobec niej aktu oskarżenia do sądu. - Postępowanie zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu - przekazał w rozmowie z TVN Warszawa Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wskazał, że decyzję podjęto na podstawie artykułu 17, paragrafu pierwszego punktu drugiego Kodeksu postępowania karnego. Mówi on o stwierdzeniu braku znamion czynu zabronionego. Mówiąc wprost - Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów ustaliła, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. - Z uwagi na dobro rodziny zmarłego dziecka udzielnie bliższych informacji na temat tej sprawy nie jest możliwe - dodał Banna.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami wychodzi na ulice. Protest w Warszawie

Dziecko wypadło z dziewiątego piętra. Zginęło na miejscu

Przypomnijmy, do tragedii doszło w godzinach popołudniowych 8 czerwca 2022 roku przy ul. Mangalia na warszawskim Mokotowie. Z okna zlokalizowanego na dziewiątym piętrze hotelu wypadła 2-letnia dziewczynka. Na miejsce błyskawicznie przyjechały służby, mimo reanimacji życia dziecka nie udało się jednak uratować. Media informowały wówczas, że rodzice dziewczynki są pracownikami hotelu, a w chwili zdarzenia zajmowała się nią ciocia. Kobiecie postawiono wówczas zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.