Trzy osoby zginęły w pożarze budynku mieszkalnego, do którego doszło w Dąbrowie Wielkiej pod Sieradzem. 12 zastępów straży pożarnej próbowało ugasić ogień, jednak ten objął prawie cały budynek, co utrudniało strażakom dostanie się do środka.

3 Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl/Facebook/Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu Otwórz galerię Na Gazeta.pl