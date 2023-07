11 lipca w żłobku na terenie Rzeszowa zmarł trzyletni chłopiec, o czym pisaliśmy. Z przekazywanych przez media informacji wynika, że przyczyną jego śmierci było zakrztuszenie się winogronem. To nie pierwszy taki przypadek, do którego doszło w Polsce. Michalina Orzeł opowiedziała "Faktowi" historię swojego syna, który również miał poważne problemy zdrowotne. Czteroletni Mikołaj zapadł w śpiączkę i miał obrzęk mózgu, bo owoc utknął w jego gardle. Mama chłopca przyznała, że wiele osób nadal nie podchodzi wystarczająco poważnie do kwestii podawania małym dzieciom jedzenia w bezpieczny sposób.

Elbląg. Czteroletni Mikołaj zapadał w śpiączkę, bo zakrztusił się winogronem w przedszkolu

Mikołaj zakrztusił się winogronem w lutym 2021 roku, gdy przebywał w przedszkolu w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). Doszło wówczas do zatrzymania krążenia, więc ratownicy rozpoczęli reanimację. Owoc utknął bardzo głęboko w gardle czterolatka, dlatego zdołano go wyciągnąć dopiero po upływie 20 minut. To miało poważne konsekwencje dla Mikołaja.

- Widziałam moje dziecko sine, krew lała mu się z nosa, uszu. To niewyobrażalny dramat. Mikołaj przeżył, ale zapadł w śpiączkę. Potem miał obrzęk mózgu. Lekarze mi kazali się pożegnać z dzieckiem. Na OIOM-ie, zamiast w domu, obchodził swoje czwarte urodziny - powiedziała matka chłopca.

Kobieta dodała, że choć jej syn przeżył, nadal boryka się ze skutkami zakrztuszenia. - Miki ćwiczy, jeździmy na rehabilitację, ale to jeszcze długa droga do zdrowia. Przez ciągłe ćwiczenia jest bardziej obecny, ale to nie jest już to samo dziecko, które oddałam do przedszkola 2,5 roku temu - stwierdziła pani Michalina.

Mama Mikołaja z Elbląga o problemie podawania dzieciom owoców: Mówili "sami sobie krójcie"

Pani Michalina stwierdziła, że te doświadczenia pozwalają jej zrozumieć tragedię, która spotkała bliskich chłopca z Rzeszowa. - Ja wiem, co przeżywają rodzice tego trzylatka. Oni mają o wiele gorzej, bo ich syn nie przeżył. Jestem zdruzgotana ich tragedią. Bardzo im współczuję - powiedziała kobieta. Pani Michalina dodała, że historia Mikołaja skłoniła ją do zaangażowania się w działalność społeczną.

Kobieta postanowiła uświadomić Polakom, że podawanie dzieciom jedzenia we właściwy sposób to kwestia, której nie należy lekceważyć. - Po wypadku Mikołaja nagłaśnialiśmy, jak podawać dzieciom owoce, jak je kroić. Mieliśmy plakaty i promowaliśmy akcję "Bezpieczne kawałki". Wiele placówek wówczas nie było w ogóle zainteresowanych, mówili "sami sobie krójcie" - przekazała pani Michalina.